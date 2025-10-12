Στο νοσοκομείο ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος – Υπέστη ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος υπέστη ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (12/10) ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, καθώς ένιωσε αδιαθεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος υπέστη ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται.

Η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Υποβάλλεται σε εξετάσεις και αναμένεται να παραμείνει για παρακολούθηση.

Ο κ.κ. Ιερώνυμος, όπως μεταφέρουν πηγές από το «Γ. Γεννηματάς», είναι ήρεμος και σε καλή κατάσταση.

Η ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής

«Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, λόγω ελαφράς αδιαθεσίας, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση, για καθαρά προληπτικούς λόγους».