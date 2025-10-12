ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος – Υπέστη ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος υπέστη ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (12/10) ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, καθώς ένιωσε αδιαθεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος υπέστη ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται.

Η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Υποβάλλεται σε εξετάσεις και αναμένεται να παραμείνει για παρακολούθηση.

Ο κ.κ. Ιερώνυμος, όπως μεταφέρουν πηγές από το «Γ. Γεννηματάς», είναι ήρεμος και σε καλή κατάσταση.

Η ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής
«Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, λόγω ελαφράς αδιαθεσίας, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση, για καθαρά προληπτικούς λόγους».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Πού θα ταξιδέψουν οι Έλληνες το τριήμερο...

0
Αυτός είναι ο «χρυσός» προορισμός για το τριήμερο της...

Κ. Τσουκαλάς: Έχουμε μια χιονοστιβάδα σκανδάλων με...

0
“Η κυβέρνηση δεν δουλεύει για τους πολίτες, αλλά τους...

Πού θα ταξιδέψουν οι Έλληνες το τριήμερο...

0
Αυτός είναι ο «χρυσός» προορισμός για το τριήμερο της...

Κ. Τσουκαλάς: Έχουμε μια χιονοστιβάδα σκανδάλων με...

0
“Η κυβέρνηση δεν δουλεύει για τους πολίτες, αλλά τους...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Πού θα ταξιδέψουν οι Έλληνες το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST