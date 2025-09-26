Μνήμες από τη δημοσιογραφία μιας άλλης εποχής

Κυκλοφορεί το 19ο βιβλίο της Ρίκης Ματαλλιωτάκη.
Το 19ο βιβλίο της Ηρακλειώτισας δημοσιογράφου και συγγραφέως Ρίκης Ματαλλιωτάκη, κυκλοφόρησε από τη «Σβούρα Εκδοτική». Το έργο αυτό, με τίτλο «Μνήμες σε ασπρόμαυρο φιλμ», συνιστά μια συλλογή χρονογραφημάτων και δημοσιογραφικών καταγραφών.
Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, στις 7:30 το απόγευμα, στην αίθουσα Καστελάκη (Εμπορικό Επιμελητήριο Ηρακλείου). Την εκδήλωση οργανώνει ο Σύλλογος Συγγραφέων, Λογοτεχνών και Εικαστικών «Κρητών Λόγος».
Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι Στέλιος Ζερβός, και δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης, περιφερειακός σύμβουλος, ερευνητής ΙΤΕ. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν οι μουσικοί: Εμμανουέλα Νινιράκη, τραγούδι, Χάρης Μανουσάκης, κιθάρα. Εισαγωγή: Μάρα Παναγιωτάκη, φιλόλογος-ιστορικός, αντιπρόεδρος ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.
Όπως αναφέρει η ίδια η συγγραφέας, πρόκειται για ένα βιβλίο που γράφτηκε σε εποχές που δημοσιογραφία σήμαινε ποδαρόδρομο, άμεση επαφή με τον συνεντευξιαζόμενο, ψάξιμο σε βιβλιοθήκες -αν είχες στο σπίτι σου, ειδεμή στις δημόσιες- και τέλος πάντων στην εποχή που την πληροφορία την έβρισκες μόνος σου και δεν την αντέγραφες από το ίντερνετ…
«Mνήμες σε ασπρόμαυρο φίλμ»: «Ένα βιβλίο που δεν γράφτηκε για να γίνει βιβλίο, αλλά έγινε βιβλίο από την έντονη επιθυμία της γράφουσας να υπενθυμίσει στους μεγάλους και να μεταφέρει στους μικρούς το άρωμα μιας εποχής που δεν γνώρισαν, αλλά είμαι σίγουρη πως, μαθαίνοντάς την, θα την αγαπούσαν.
Δεν ξέρω αν θεωρηθεί έπαρση αλλά ναι, είμαι υπερήφανη για το νέο μου πόνημα…».
