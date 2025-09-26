Αιματηρή συμπλοκή: Σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για πατέρα και γιο μετά το μαχαίρωμα – Ανάστατη η περιοχή της Μεσαράς (vid)

Εκτός κινδύνου νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ τα δύο αδέλφια που έπεσαν θύματα επίθεσης με μαχαίρια χθες το απόγευμά στα Καπαριανά της Μεσαράς. Η αστυνομία αναζητά από την ώρα εκείνη δυο κατοίκους της περιοχής, πατέρα και γιό. με τους οποίους φαίνεται να καυγάδισαν για αγροτοκτηνοτροφικές διαφορές πριν βρεθούν αιμόφυρτοι σε χωράφι.
Σε μάντρες, αγροικίες και συγγενικά σπίτια αναζητούν από τα ξημερώματα οι αστυνομικές αρχές τους πρωταγωνιστές του μακελειού στη Μεσαρά, που λίγο έλειψε να αποβεί μοιραίο για δυο αδέλφια 29 και 32 ετών.
Οι δυο νεαροί βρέθηκαν αιμόφυρτοι σε χωράφι έξω από τα Καπαριανά. Μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μοιρών ο ένας με μαχαιριές στο θώρακα και ο δεύτερος με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στα χέρια και έντονη αιμορραγία.
Ακολούθησε αγώνας δρόμου από το ΕΚΑΒ για να μεταφερθούν στο ΠΑΓΝΗ όπου ήδη είχε σημάνει συναγερμός. Η κινητοποίηση ΕΚΑΒ και αστυνομίας σήκωσε στο πόδι την περιοχή.
Από την πρώτη στιγμή έγινε γνωστό ότι στο επεισόδιο εμπλέκονται ένας 55χρονος γνώριμος των διωκτικών αρχών και ο 21 ετών γιός του οι οποίοι καταζητούνται.
Όπως όλα δείχνουν την άγρια συμπλοκή πυροδότησαν για μια ακόμη φορά αγροτοκτηνοτροφικες διαφορές. Ωστόσο φαίνεται ότι οι δύο τραυματίες ήταν εκείνοι που πήγαν στο χώρο όπου βρίσκονταν πατέρας και γιός, ζητώντας το λόγο για τις διαφορές που χωρίζουν τις δύο οικογένειες.
Οι δύο τραυματίες έχουν διαφύγει τον κίνδυνο και παραμένουν στο ΠΑΓΝΗ όπου καλούνται να δώσουν στοιχεία στην ΕΛΑΣ για τα αίτια της συμπλοκής η οποία ξεσήκωσε την περιοχή της Μεσαρά.
Από νωρίς το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη νέος κύκλος ερευνών από την ΕΛΑΣ προκειμένου να εντοπιστούν και αν συλληφθούν πατέρας και γιός που διέφυγαν μετά τη συμπλοκή.
