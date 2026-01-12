Μπλόκα: «Ναυάγησε» η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό – Καταγγέλλουν την κυβέρνηση για απόπειρα διάσπασης

«Παγώνει» το μονοπάτι του διαλόγου με ευθύνη της κυβέρνησης. Η στρατηγική των «δύο ραντεβού» δυναμίτισε το κλίμα. Πολιτικό «παιχνίδι» με τα μπλόκα. «Μας εμπαίζουν» καταγγέλλουν οι αγρότες από την Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων. Μόνο με το μπλοκ των «προθύμων» θα συναντηθεί όπως όλα δείχνουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Τρίτη (13/01) στο Μαξίμου καθώς η Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων αποφάσισε να απορρίψει την πρόσκληση του πρωθυπουργού, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση προσπάθεια διάσπασης του αγροτικού μετώπου. Τα μπλόκα της Πανελλαδικής λένε «όχι» στη συνάντηση με πρωθυπουργό Τα «όχι» από τον αγροκτηνοτροφικό κόσμο πέφτουν «βροχή». Σύμφωνα με τον Κώστα Ανεστίδη που μίλησε στο in: το μπλόκο στα Μάλγαρα είναι αρνητικό στο ραντεβού, δηλώντας παράλληλα ετοιμότητα για κλιμάκωση του αγώνα. Ηχηρό «όχι» και από το μπλόκο της Καρδίτσας να προσέλθει στο διάλογο, ενώ ούτε το μπλόκο του Προμαχώνα είναι υπέρ στο ραντεβού με τον πρωθυπουργό, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες. «Καταγγέλλουμε εμπαιγμό» Μετά το πέρας των γενικών συνελεύσεων οι αγρότες που ανήκουν στην Πανελλαδική Επιτροπή ανακοίνωσαν πως δεν θα πάνε στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Όπως εξηγούν, η απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων να συγκροτηθούν δύο επιτροπές – μία 20μελής με εκπροσώπους του φυτικού κεφαλαίου και μία με κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους – δεν έγινε δεκτή από την κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να κρίνουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος. «Καταγγέλλουμε τον εμπαιγμό απέναντι στον αγώνα μας» αναφέρει ο αγροτοσυνδικαλιστής από το μπλόκο της Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας. «Αν αλλάξει γνώμη και δεχτεί τις επιτροπές μας όπως τις έχουμε ορίσει εμείς θα προσέλθουμε στη συνάντηση», πρόσθεσε και τόνισε πως οι αγρότες συζητούν κλιμάκωση του αγώνα τους. Το χρονικό του «ναυαγίου» Η στρατηγική των «δύο ραντεβού» της κυβέρνησης «έκαψε» το μονοπάτι του διαλόγου και έφερε οργή στα μπλόκα. Όπως έγραφε σήμερα το πρωί το in, οι υποψίες των αγροτών πως στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό θα επιβληθεί και η παρουσία των αποσχισθέντων μπλόκων –Πράσινα Φανάρια, Κερδύλλια, Κορίνθιοι, Κρητικοί κ.α- είχε διαφανεί ήδη από χθες το απόγευμα. Σήμερα επιβεβαιώθηκε αφού έγινε γνωστό πως τα αποσχισθέντα μπλόκα θα συναντηθούν με τον πρωθυπουργό αύριο στις 15.00. Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα συναντήσει μόνο 20 εκπροσώπους της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, αντί των 25 + 10 που ζήτησαν οι αγρότες ώστε να υπάρξει εκπροσώπηση από όλα τα μπλόκα και από όλους τους κλάδους. Πρόσθεσε δε ότι ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με ακόμη 20 άτομα από περίπου 6 μπλόκα που έχουν διαφοροποιηθεί από την Πανελλαδική. Στην κυβέρνηση επιμένουν πως δεν πρότεινε μία συνάντηση με αγρότες και μία δεύτερη με εκπροσώπους κτηνοτρόφων, μελισσοπαραγωγών και αλιέων, καθώς και αγρότες από άλλες περιοχές της χώρας. Η κυβέρνηση δέχθηκε δύο διαφορετικές συναντήσεις με εκπροσώπους διαφορετικών μπλόκων που οι πρώτοι δεν θέλουν να προσέλθουν μαζί στη συνάντηση με τους δεύτερους.