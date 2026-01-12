ΕΛΛΑΔΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τέσσερις ανήλικοι χτύπησαν 14χρονη λόγω ερωτικής αντιζηλίας, βιντεοσκόπησαν τον ξυλοδαρμό

Από: ΠΚ team

Σοκ στη Θεσσαλονίκη.

Εξιχνιάσθηκε από την Αστυνομία περιστατικό επίθεσης σε βάρος 14χρονης, που έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2025, σε περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τέσσερις νεαροί, τρεις κοπέλες 17, 13, 12 ετών κι ένα 15χρονο αγόρι, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για απλή σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση και παραβίαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Μια εμπλεκόμενη βιντεοσκοπούσε τον ξυλοδαρμό της 14χρονης

Πιο συγκεκριμένα, οι δράστες, βραδινές ώρες της 5ης Οκτωβρίου, προσέγγισαν την ανήλικη παθούσα κι έπειτα από λεκτική διαμάχη, λόγω ερωτικής αντιζηλίας, τρείς εκ των δραστών της προκάλεσαν σωματικές βλάβες, εξυβρίζοντας και απειλώντας την ταυτόχρονα, ενώ η τέταρτη εμπλεκόμενη βιντεοσκοπούσε το συμβάν.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

 

http://iefimerida.gr

Τραπεζικοί λογαριασμοί: Ποιες καταθέσεις μπαίνουν στο στόχαστρο...

0
Στο «μάτι» της Εφορίας μπαίνουν οι καταθέσεις μεγάλων χρηματικών...

Μπλόκα: «Ναυάγησε» η συνάντηση των αγροτών με...

0
«Παγώνει» το μονοπάτι του διαλόγου με ευθύνη της κυβέρνησης....

ΠΚ team
