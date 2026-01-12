Επίδομα θέρμανσης: Η δεύτερη δόση πλησιάζει – Πώς το υπολογίζουμε

Πότε θα καταβληθεί η επόμενη δόση. Προ ημερών, περισσότεροι από 1,1 εκατομμύρια δικαιούχοι είδαν την πρώτη δόση του επιδόματος θέρμανσης να μπαίνει στους λογαριασμούς τους, με συνολικά πάνω από 124 εκατομμύρια ευρώ για ρεύμα, πετρέλαιο και άλλα καύσιμα. Πρόκειται για το 60% του συνολικού ποσού που θα λάβουν για τη χειμερινή περίοδο 2024-2025. Η συνέχεια έρχεται μέσα στο 2026, με τις επόμενες πληρωμές για καύσιμα έως τον Μάιο και για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση έως τον Ιούλιο, φτάνοντας συνολικά τα 195 εκατομμύρια ευρώ για πάνω από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Πότε θα καταβληθεί η επόμενη δόση Η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης για το 2026 προγραμματίζεται για τα τέλη Μαΐου και τον Ιούλιο, ανάλογα με το είδος καυσίμου. Συγκεκριμένα: Για αγορές καυσίμων, πέλετ ή ξύλων που έγιναν έως τις 15 Απριλίου 2026 και δηλώθηκαν μέχρι τις 30 Απριλίου, η πληρωμή θα γίνει έως τις 29 Μαΐου 2026. Για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση, η καταβολή προγραμματίζεται έως τις 31 Ιουλίου 2026. Συνολικά, πρόκειται για ένα ποσό 195 εκατ. ευρώ, που θα φτάσει σε πάνω από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, δίνοντας σημαντική ανάσα για τη χειμερινή περίοδο. Πώς υπολογίζεται το επίδομα Το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως 1.200 ευρώ για όσους κατοικούν σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Το επίδομα υπολογίζεται ως: Ποσό Αναφοράς × Συντελεστής τρεχουσών καιρικών συνθηκών (ΣΟ-Μ), με προσαύξηση κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου. Σε οικισμούς με ΣΟ-Μ (συντελεστής όχλησης – μορφολογίας / μεγέθους) ≥ 1: προσαύξηση +25 % και ανώτατο όριο 1.000 €. Σε οικισμούς με ΣΟ-Μ ≥ 1,2: επιπλέον +25 % και ανώτατο όριο 1.200 €. Ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει μόνο ένα είδος καυσίμου / τηλεθέρμανσης / ηλεκτρικής ενέργειας.