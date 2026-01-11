ΕΛΛΑΔΑΑΓΡΟΤΙΚΑ

“Ναι” στις δύο συναντήσεις που ζήτησαν οι εκπρόσωποι των μπλόκων λέει η κυβέρνηση

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

O υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να καταθέσουν δύο λίστες συμμετεχόντων, έως 20 άτομα η καθεμία, για τις συναντήσεις με τον πρωθυπουργό.

Θετικά απάντησε η κυβέρνηση στο αίτημα των εκπροσώπων των αγροτικών μπλόκων για τη διεξαγωγή δύο ξεχωριστών συναντήσεων, αντί μίας ενιαίας, ανοίγοντας τον δρόμο για διάλογο την ερχόμενη Τρίτη.

Όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, η αρχική πρόθεση ήταν να πραγματοποιηθεί μία συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ωστόσο, η αδυναμία των εκπροσώπων των μπλόκων να καταλήξουν σε κοινή εκπροσώπηση οδήγησε την κυβέρνηση στην αποδοχή του αιτήματος για δύο συναντήσεις, «καλή τη πίστει», προκειμένου να προχωρήσει ο διάλογος.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να καταθέσουν δύο λίστες συμμετεχόντων, έως 20 άτομα η καθεμία, για τις συναντήσεις με τον πρωθυπουργό.

Κυβερνητικές πηγές σημείωναν χαρακτηριστικά ότι «η πρόθεση της κυβέρνησης ήταν να γίνει μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ωστόσο επειδή οι εκπρόσωποι των διαφόρων μπλόκων δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε κοινή εκπροσώπηση, δεχόμαστε καλή τη πίστει να πραγματοποιηθούν δύο συναντήσεις την Τρίτη».

Στο πλαίσιο αυτό, όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, ο Κώστας Τσιάρας ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να του δοθούν δύο συνθέσεις μέχρι 20 άτομα η κάθε μία για συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Για τις λεπτομέρειες και τις ακριβείς ώρες των συναντήσεων θα ενημερωθείτε, όταν οριστικοποιηθούν».

Όπως είναι γνωστό, οι εκπρόσωποι των μπλόκων ζήτησαν το Σάββατο (10/1) να πραγματοποιηθούν δύο συναντήσεις με τον κ. Μητσοτάκη, η πρώτη με τους εκπροσώπους των αγροτών και η δεύτερη με κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς.

 

ΠΗΓΗ: http://protothema.gr

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα – Επιλέγουν τους...

0
Παραμένοντας στα μπλόκα, οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση...

Τραπεζικοί λογαριασμοί: Ποιες καταθέσεις μπαίνουν στο στόχαστρο...

0
Στο «μάτι» της Εφορίας μπαίνουν οι καταθέσεις μεγάλων χρηματικών...

Αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα – Επιλέγουν τους...

0
Παραμένοντας στα μπλόκα, οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση...

Τραπεζικοί λογαριασμοί: Ποιες καταθέσεις μπαίνουν στο στόχαστρο...

0
Στο «μάτι» της Εφορίας μπαίνουν οι καταθέσεις μεγάλων χρηματικών...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα – Επιλέγουν τους αντιπροσώπους τους για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Οι ρύποι στον αέρα που αναπνέουμε αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο κατάθλιψης

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο αέρας που αναπνέουμε φαίνεται πως επηρεάζει βαθύτερα απ’...

Επιστήμονες ίσως βρήκαν το DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι σε έργο του

ΠΚ team ΠΚ team -
Επιστήμονες κατάφεραν να ανακτήσουν ελάχιστες γενετικές αλληλουχίες από ένα...

Διακοπές ρεύματος: Δείτε πότε και πού θα κοπεί το ρεύμα την προσεχή βδομάδα

ΠΚ team ΠΚ team -
Για εργασίες στο δίκτυο της ΔΕΗ. Αρκετές αναμένεται να είναι...

Αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα – Επιλέγουν τους αντιπροσώπους τους για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη

ΠΚ team ΠΚ team -
Παραμένοντας στα μπλόκα, οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST