ΕΛΛΑΔΑΑΓΡΟΤΙΚΑ

Αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα – Επιλέγουν τους αντιπροσώπους τους για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Παραμένοντας στα μπλόκα, οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό – Θα θέσουν εκ νέου το σύνολο των αιτημάτων τους τονίζοντας ότι κόκκινη γραμμή είναι η επιβίωσή τους.

Για τη συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό, ετοιμάζονται οι αγρότες, χωρίς να αποσύρουν τα τρακτέρ από τα μπλόκα, προειδοποιώντας ότι αν δεν ικανοποιηθούν από όσα ειπωθούν θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, από την Τετάρτη.

Η συνάντηση σύμφωνα με τους παραγωγούς οριστικοποιήθηκε για τις 13:00 της Τρίτης στο Μαξίμου, αν και από την κυβέρνηση δεν επιβεβαιώνεται, με πηγές να αναφέρουν ότι οι διαβουλεύσεις για τα διαδικαστικά είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Οι αγρότες στη συνάντηση αναμένεται να θέσουν εκ νέου στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης το σύνολο των αιτημάτων τους, τονίζοντας ότι κόκκινη γραμμή είναι η επιβίωσή τους.

«Δεν θα κάνουμε καμία έκπτωση στην αξιοπρέπεια και τη ζωή μας» σημειώνουν.

Επιλέγουν τους αντιπροσώπους τους οι αγρότες

Σήμερα επιλέγουν τους εκπροσώπους τους για τη συνάντηση με τοπικές συσκέψεις στα μπλόκα και μέχρι το βράδυ θα έχει ολοκληρωθεί η τελική σύνθεση της αντιπροσωπείας. Οι αγρότες αποφάσισαν να δημιουργηθεί μια 25μελή επιτροπή από τα μπλόκα όλης της χώρας καθώς και μία ακόμη, 10μελή με εκπροσώπους κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων. Τo σκεπτικό είναι, να συζητηθούν σε μεγαλύτερη έκταση και ξεχωριστά τα θέματα που αφορούν τον κτηνοτροφικό κλάδο, καθώς όπως υποστηρίζουν, «η κυβέρνηση την περασμένη Τετάρτη στα μέτρα που εξειδίκευσε δεν έκανε καμία αναφορά σε αυτά».

Στα Μάλγαρα είναι ήδη σε εξέλιξη η σύσκεψη αγροτών από επτά νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να επιλεγούν οι πέντε αντιπρόσωποι, που θα συμμετέχουν στην συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.

Το κλίμα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είναι βαρύ μετά τη συμφωνία Mercosur, που επηρεάζει κατά πολύ την πεδιάδα της δυτικής Θεσσαλονίκης, η οποία θεωρείται ο μεγαλύτερος ορυζώνας της χώρας και ένα από τα προϊόντα, που θα έρχεται αδασμολόγητο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από χώρες της Λατινικής Αμερικής θα είναι και το ρύζι, τους παραγωγούς να φοβούνται ότι θα υπάρξει νέα κατρακύλα της τιμής.

Οι αγρότες ζητούν πλήρη διαφάνεια από τη συνάντηση, με τη δημοσιοποίηση πρακτικών, ώστε να είναι γνωστό τι θα συζητηθεί και ποια θα είναι η θέση κάθε πλευράς.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Τραπεζικοί λογαριασμοί: Ποιες καταθέσεις μπαίνουν στο στόχαστρο...

0
Στο «μάτι» της Εφορίας μπαίνουν οι καταθέσεις μεγάλων χρηματικών...

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Επιδείνωση του καιρού με...

0
Σταδιακή επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από το απόγευμα της...

Τραπεζικοί λογαριασμοί: Ποιες καταθέσεις μπαίνουν στο στόχαστρο...

0
Στο «μάτι» της Εφορίας μπαίνουν οι καταθέσεις μεγάλων χρηματικών...

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Επιδείνωση του καιρού με...

0
Σταδιακή επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από το απόγευμα της...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Τραπεζικοί λογαριασμοί: Ποιες καταθέσεις μπαίνουν στο στόχαστρο της Εφορίας και γιατί
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Διακοπές ρεύματος: Δείτε πότε και πού θα κοπεί το ρεύμα την προσεχή βδομάδα

ΠΚ team ΠΚ team -
Για εργασίες στο δίκτυο της ΔΕΗ. Αρκετές αναμένεται να είναι...

Τραπεζικοί λογαριασμοί: Ποιες καταθέσεις μπαίνουν στο στόχαστρο της Εφορίας και γιατί

ΠΚ team ΠΚ team -
Στο «μάτι» της Εφορίας μπαίνουν οι καταθέσεις μεγάλων χρηματικών...

Σε ετοιμότητα ο Δήμος Ηρακλείου για το επερχόμενο κύμα ψύχους με έκτακτα μέτρα για τους αστέγους

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ανοικτό το Κέντρο Έκτακτης Ανάγκης με δυνατότητα διανυκτέρευσης, τα...

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Επιδείνωση του καιρού με χιόνια, παγετό και θυελλώδεις ανέμους – Πού και πότε θα χιονίσει στην Κρήτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Σταδιακή επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από το απόγευμα της...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST