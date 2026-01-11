Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Επιδείνωση του καιρού με χιόνια, παγετό και θυελλώδεις ανέμους – Πού και πότε θα χιονίσει στην Κρήτη

Σταδιακή επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από το απόγευμα της Κυριακής, με κύριο χαρακτηριστικό το έντονο κύμα ψύχους, τις χιονοπτώσεις και τους θυελλώδεις βόρειους ανέμους.
Σημαντική επιδείνωση των καιρικών συνθηκών αναμένεται από το απόγευμα της Κυριακής 11 Ιανουαρίου 2026, με ένα οργανωμένο κύμα ψύχους να επηρεάζει σταδιακά το σύνολο της χώρας. Τα κύρια χαρακτηριστικά του φαινομένου θα είναι οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, οι ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι και οι εκτεταμένες χιονοπτώσεις, ακόμη και σε πεδινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας.
Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία της Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι χαμηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν τουλάχιστον έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου, ενώ ο παγετός θα κάνει αισθητή την παρουσία του κυρίως στα βόρεια, με ένταση τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στους βόρειους ανέμους, οι οποίοι σε αρκετές περιοχές θα φτάνουν επίπεδα πολύ ισχυρά έως θυελλώδη, με τη μεγαλύτερη ένταση να εντοπίζεται έως και το βράδυ της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου, επηρεάζοντας τόσο το Αιγαίο όσο και ηπειρωτικά τμήματα.
Πού και πότε θα χιονίσει
Οι χιονοπτώσεις θα εμφανιστούν σε διαδοχικές φάσεις:
Ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοια θα δεχθούν χιόνια από τις πρώτες ώρες της κακοκαιρίας.