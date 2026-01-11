Σε ετοιμότητα ο Δήμος Ηρακλείου για το επερχόμενο κύμα ψύχους με έκτακτα μέτρα για τους αστέγους

Ανοικτό το Κέντρο Έκτακτης Ανάγκης με δυνατότητα διανυκτέρευσης, τα ΚΕΚΟΙΦΑΠΗ και το Πολύκεντρο Νεολαίας

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου για την φροντίδα των αστέγων ενόψει του κύματος ψύχους που αναμένεται να πλήξει και το Ηράκλειο τις επόμενες ημέρες.

Όπως ανακοινώθηκε από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας, από το πρωί της Δευτέρας 12/1 το Κέντρο Έκτακτης Ανάγκης στη Νέα Αλικαρνασσό (λ. Ικάρου 121) θα παραμείνει ανοικτό προσφέροντας και τη δυνατότητα διανυκτέρευσης. Παράλληλα, όλα τα Κέντρα Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) του Δήμου θα παραμείνουν ανοικτά μέχρι τις 15:00, καθώς και το Πολύκεντρο Νεολαίας μέχρι τις 20:30, ως χώροι προσωρινής φιλοξενίας.

Επίσης, οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της Υπηρεσίας θα πραγματοποιήσουν street work προσφέροντας σε αστέγους κουβέρτες και τρόφιμα και ενημερώνοντάς τους για τις δυνατότητες φιλοξενίας στις παραπάνω δομές.