Διακοπές ρεύματος: Δείτε πότε και πού θα κοπεί το ρεύμα την προσεχή βδομάδα

Για εργασίες στο δίκτυο της ΔΕΗ.
Αρκετές αναμένεται να είναι από σήμερα και καθ’ όλη τη διάρκεια της βδομάδας οι διακοπές ρεύματος στο νομό Ηρακλείου.
Συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιήσουν διάφορες εργασίες και αναμένεται για κάποιο χρονικό διάστημα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση.
Δείτε αναλυτικά τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος:
Κυριακή 11 Ιανουαρίου
07:30-13:00 Στην Αμμουδάρα στην περιοχή του ξενοδοχείου Santa Marina και στη λεωδ.Ανδρέα Παπανδρέου από την οδό Κουφονησίου μέχρι την οδό Γοργόνας μετά παρόδων.Επίσης στις οδούς 62 Μαρτύρων, Άρτεμης, Αφροδίτης, Κουφονησίου, Γοργόνας και Ουρανού.
08:00-09:30 Στη Λ.62 Μαρτύρων από την λεωφ.Παναγιωτάκη μέχρι την λεωφ.Α.Παπανδρέου στην Αμουδάρα μετά παρόδων.Στη λεωφ.Α.Παπανδρέου από τη λεωφ.62 Μαρτύρων μέχρι το ξενοδοχείο Vanisco μετά παρόδων.Στις οδούς Π.Κανελοπούλου, Ανδρεαδάκη, Χατζηδάκη, Νίκης, Οδυσσέα, Σπιναλόγκας, Υγείας, Λήμνου, Ιπποκράτους, Αισώπου, Θαλή, Θεσπρωτίας, Αχαϊας, Ημαθείας, Λέσβου, Ρεθύμνης, Ιλιάδος. Στις περιοχές των επιχειρήσεων Λύτινα, Pili ethnic food, Casaoulio, Smash tenis, της πρώην επιχ.Sprinder, των επιχ.Βαμβουκάκη, SEAT, PEUGΕOT, Κολομβάκη, του 2ου Δημοτικού σχολείου Αγ.Μαρίνας, των πλυντηρίων Lets wash .Επίσης στην Βαγιά και στις περιοχές του ραδ.σταθμού ΕΡΑ – 4 και του ξενοδοχείου Κοράλι.
08:00-15:30 Στην Αμμουδάρα στη λεωφ.Α.Παπανδρέου από το ξενοδοχείο Candia maris μέχρι το ξενοδοχείο Vanisco μετά παρόδων. Στις οδούς Θησέως, Βαγιάς, Αιγαίου, Ήρας, Προμηθέα, Τζωράκη, Διονύσου και στην περιοχή του ζαχ/στειου Galletto και του του s.m.Σκλαβενίτη.
13:00-15:00 Στον Κατσαμπά στην περιοχή έναντι της επιχειρήσεως Ηλεκτροσυνεταιρικής στη Λ. Καζαντζίδη και στην οδό Καπάζουρνα. Στη Ν.Αλικαρνασσό, στις περιοχές της εκκλησίας της Παναγίας Καμαριανής, του s.m.Χαλκιαδάκη MEGA, του νεκροταφείου Αλικαρνασσού, του Γυμνασίου, των επιχειρήσεων Praktiker και Lidl, της μάντρας του Δήμου, των εγκαταστάσεων της Νέας Λαχαναγοράς και του σταθμού βιολογικού καθαρισμού της Ν.Λαχαναγοράς, των εγκαταστάσεων της 126 Σ.Μ., του ΟΤΕ Καρτερού, των επιχειρήσεων Πετρεμπορικής και Ανακύκλωσης στον Καρτερό, της εκκλησίας του. Αγ.Ιωάννη στη Φλωρίδα και των ΚΑΑΥ Καρτερού.
14:00-15:30 Στη Λ.62 Μαρτύρων από την λεωφ.Παναγιωτάκη μέχρι την λεωφ.Α.Παπανδρέου στην Αμουδάρα μετά παρόδων.Στη λεωφ.Α.Παπανδρέου από τη λεωφ.62 Μαρτύρων μέχρι το ξενοδοχείο Vanisco μετά παρόδων.Στις οδούς Π.Κανελοπούλου, Ανδρεαδάκη, Χατζηδάκη, Νίκης, Οδυσσέα, Σπιναλόγκας, Υγείας, Λήμνου, Ιπποκράτους, Αισώπου, Θαλή, Θεσπρωτίας, Αχαϊας, Ημαθείας, Λέσβου, Ρεθύμνης, Ιλιάδος. Στις περιοχές των επιχειρήσεων Λύτινα, Pili ethnic food, Casaoulio, Smash tenis, της πρώην επιχ.Sprinder, των επιχ.Βαμβουκάκη, SEAT, PEUGΕOT, Κολομβάκη, του 2ου Δημοτικού σχολείου Αγ.Μαρίνας, των πλυντηρίων Lets wash .Επίσης στην Βαγιά και στις περιοχές του ραδ.σταθμού ΕΡΑ – 4 και του ξενοδοχείου Κοράλι.
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου
07:30-15:00 Στο Δ.Μαλεβιζίου, στο μετόχι Κολυβά, στην περιοχή όπισθεν του μηχανουργείου Αρχιμήδη και στις οδούς Λύκτου, Κωνσταντινουπόλεως μετά παρόδων και Μανιαδή.
10:00-13:00 Στο Δ.Χερσονήσου, στη Σταλίδα, στην περιοχή του ξενοδοχείου Eurohotel Katrin hotel bungalows και στην περιοχή της ταβέρνας Τσουρλή.Επίσης στις οδούς Ιπποκράτους και Ειρήνης.
Τρίτη 13 Ιανουαρίου
07:30-13:00 Στο χωριό Ελιά του Δ.Χερσονήσου, στη θέση Ντουλούμια, πλησίον του νέου Δημοτικού Σχολείου στις περιοχές του πτηνοτροφέιου Οψιμάκη και της νεοανεγειρόμενης οικίας Βασιλάκη.
07:30-13:00 Στο χωριό Ελιά του Δ.Χερσονήσου, στη θέση Παναγιά, στην περιοχή του πτηνοτροφείου Τοράκη και της ιδιοκτησίας Τρούλη.
08:30-14:00 Στο Δ.Αρχανών – Αστερουσίων, στις Αρχάνες, στην περιοχή των κτηρίων του Συναιτερισμού Αρχανών και στις οδούς Σουριδάκη, Αμάλθειας, Πολυτεχνείου, Ιερολοχιτών, 62 Μαρτύρων και στη λεωφ.Καπετανάκη μετά παρόδων.
11:00-15:00 Στο Δ.Χερσοχήσου, στο χωριό Άνω Βάθεια, στον Αγ.Ιωάννη, στην περιοχή του πτηνοτροφείου Ρεβύθι.
13:00-16:00 Στο χωριό Ελιά του Δ.Χερσονήσου, στη θέση Κάλυβος, στην περιοχή του πτηνοτροφείου Συντυχάκη και της ιδιοκτησίας Κότη.
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου
07:30-13:00 Στο Μασταμπά, στη λεωφ.Ιωνίας από την οδό Μπετεινάκη μέχρι την οδό Μεγ.Αλεξάνδρου.
08:00-15:00 Στο Δ.Μαλεβιζίου στο χωριό Φόδελε, στην παραλία Φόδελε και στις περιοχές της χωματερής, του ποιμνιοστασίου και της οικίας Μαρή, του πρατηρίου υγρών καυσίμων Μαρή, του μουσείου Ελ Γκρέκο, του θερμοκηπίου Νικολακάκη και των γεωτρήσεων Καψή, Μαραθιανάκη και γεώτρησης Κοκκινάκη.
13:00-16:00 Στο Δ.Μαλεβιζίου, στο Γάζι, από τον κόβο Καλεσίων – ΠΑΓΝΗ, στο λάκκο προς το ποτάμι, στην περιοχή του φανοποιείου Δρακουλάκη.
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου
08:00-11:00 Στο Δ.Μινώα Πεδιάδος, στο Αρκαλοχώρι στην περιοχή του Ιατρικού Κέντρου Αρκαλοχωρίου και του πρατηρίου υγρών καυσίμων Κορναράκη.Επίσης στην οδό Ελευθ.Βενιζέλου από την οδό Χειμάρας μέχρι το sm.Φαιστός μετά παρόδων.
08:00-15:00 Στο Δ.Αρχανών – Αστερουσίων, στο χωριό Αποστόλους, στη θέση Πλακούρες, στο δρόμο από Θραψανό προς Αποστόλους και στην περιοχή του ποιμνηοστασίου Παπουτσάκη.
Παρασκευή 16 Ιανουαρίου
08:00-10:00 Στα χωριά Κελιά, Φιλίσια, Βόνη, Αστρακοί, Θραψανό, Ευαγγελισμός, Μυρτιά, Αστρακοί Επίσης σε όλες τις επιχειρήσεις και αντλιοστάσια των παραπάνω χωριών.
08:00-15:30 Στο Δ.Μινώα Πεδιάδος, στα χωριά Σαμπάς, Ζωφόροι, Άνω και Κάτω Απόστολοι.Στις εγκαταστάσεις του λατομείου Ζωφόρων καθώς και σε όλες τις επιχειρήσεις και αντλιοστάσια των παραπάνω χωριών.
14:00-15:30 Στα χωριά Κελιά, Φιλίσια, Βόνη, Αστρακοί, Θραψανό, Ευαγγελισμός, Μυρτιά, Αστρακοί Επίσης σε όλες τις επιχειρήσεις και αντλιοστάσια των παραπάνω χωριών.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ