Ρέθυμνο:Σταθερός ο «ρυθμός» των κρατήσεων, καθοριστικές οι διεθνείς συγκυρίες για τον τουρισμό του 2026

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΑ “ΙΝΙΑ” ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ -ΠΩΣ “ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ” ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου Μανώλης Τσακαλάκης μιλάει στην “Κ.Ε” και στο Goodnet.gr για το διεθνές περιβάλλον, τις προσδοκίες για τη νέα σεζόν αλλά και τα ζητούμενα για το μέλλον

Με σταθερό “ρυθμό” προχωρούν οι κρατήσεις για τη νέα τουριστική σεζόν, εμπνέοντας συγκρατημένη αισιοδοξία εν μέσω διεθνών εξελίξεων που εν πολλοίς θα καθορίσουν το πως θα συνεχιστούν οι προκρατήσεις τους επόμενους μήνες, αλλά και πως αυτές θα αποτυπωθούν στην τουριστική κίνηση για το 2026.

Για την ώρα ο προγραμματισμός των τουριστικών πρακτόρων για το νέο έτος είναι αντίστοιχος με τον περυσινό και εκτός απρόοπτης εξέλιξης η νέα τουριστική σεζόν αναμένεται να κινηθεί περίπου στα περυσινά επίπεδα.

Οι παράγοντες του τουρισμού παρακολουθούν καθημερινά τις εξελίξεις και την πορεία των κρατήσεων, η οποία για την ώρα δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί από την δύσκολη οικονομική συγκυρία στις Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και τις γεωπολιτικές εξελίξεις που αποτελούν παράγοντες οι οποίοι εύκολα μπορούν να επηρεάσουν το τουριστικό προϊόν και να μεταστρέψουν τα δεδομένα.

Ταυτόχρονα, μεγάλο στοίχημα για την Κρήτη, παραμένει η επέκταση της τουριστικής σεζόν και ο δωδεκάμηνος τουρισμός. Αυτό το “σήμα” άλλωστε εκπέμπουν οι παράγοντες του τουρισμού, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις και τις συνεργασίες, μεταξύ των οποίων και οι απευθείας πτήσεις από και προς το νησί, προκειμένου να προσελκύσουν επισκέπτες σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Η πορεία των κρατήσεων: “Στοίχημα” το επόμενο διάστημα

Η εικόνα που εκπέμπουν σήμερα οι διεθνείς τουριστικές αγορές, όπως περιέγραψε μιλώντας στην “Κ.Ε” και στο Goodnet.gr ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου Μανώλης Τσακαλάκης, εμπνέει συγκρατημένη αισιοδοξία.

Και αυτό διότι όπως εξήγησε:“η οικονομική κατάσταση των Ευρωπαίων δεν είναι καλή και αυτό είναι γνωστό, όπως και οι γεωπολιτικές εξελίξεις δεν είναι στο καλύτερο επίπεδο. Αυτές είναι παράμετροι που μπορούν εύκολα να επηρεάσουν το τουριστικό προϊόν, το οποίο όπως γνωρίζουμε είναι ευάλωτο και επηρεάζεται άμεσα”.

Το επόμενο διάστημα είναι κρίσιμο και “στοίχημα” παραμένει αν ο υφιστάμενος ρυθμός των κρατήσεων θα συνεχιστεί, όπως τόνισε ο κ. Τσακαλάκης, κάτι που θα είναι καθοριστικό για την πορεία της νέας τουριστικής σεζόν.

Γερμανία και Αγγλία “ψηφίζουν” Κρήτη και για το 2026- Η εικόνα από τις διεθνείς αγορές

Η Γερμανία και η Αγγλία διατηρούν τα ινία για τον τουρισμό της Κρήτης, όπως δείχνουν τα στοιχεία των κρατήσεων για τη νέα σεζόν και κινούνται στα περυσινά περίπου επίπεδα.

Όπως επεσήμανε ο κ. Τσακαλάκης: “Η Γερμανία και η Αγγλία, δύο χώρες που είναι πρώτη δύναμη για τον τουρισμό της Κρήτης, δεν δείχνουν να έχουν επηρεαστεί αρνητικά για την ώρα και οι κρατήσεις συνεχίζονται με σταθερό ρυθμό σε γνώριμα επίπεδα των προκρατήσεων, όπως και πέρυσι”.

Παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία στην Ευρώπη, χώρες όπως η Γερμανία, έχουν δείξει και στο παρελθόν ότι επενδύουν στις διακοπές. Στο πλαίσιο αυτό όπως εξήγησε ο κ. Τσακαλάκης, είναι πολύ πιθανό ο τουρισμός της Κρήτης, να δει θετικό αποτύπωμα στην τουριστική βιομηχανία, παρά τις οικονομικές προκλήσεις.“Έχουμε δει και στο παρελθόν ότι στη Γερμανική αγορά, δεν κάνουν εκπτώσεις στις διακοπές τους σε περιόδους με οικονομικές δυσκολίες. Επομένως, δεν αποκλείεται όλο αυτό να λειτουργήσει θετικά για τον τουρισμό της Κρήτης ενισχύοντας την τουριστική κίνηση” ανέφερε ο ίδιος.

Σε επίπεδο κρατήσεων, ακολουθεί η Γαλλική αγορά που έκανε ένα δυναμική αρχή, ωστόσο πλέον η ροή των κρατήσεων έχει μειωθεί, καθώς και η Σκανδιναβική αγορά που υπολείπεται συγκριτικά με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η τουριστική βιομηχανία του νησιού, όπως εξήγησε ο κ. Τσακαλάκης είναι σε “αναμονή” ως προς τις συγκεκριμένες αγορές και το επόμενο διάστημα θα φανεί η πιο ξεκάθαρα η πορεία των κρατήσεων.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την Πολωνική αγορά, εξακολουθεί, σημείωσε ο ίδιος, να διατηρεί μια σταθερή πορεία ενώ αποτελεί και μια αγορά όπως πρόσθεσε ο κ. Τσακαλάκης, που δουλεύει ως επί το πλείστον με εγγυημένες κρατήσεις.

Αγαπημένος αλλά… ακριβός προορισμός η Ελλάδα – Οι προκλήσεις του ανταγωνισμού

Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι αγαπημένος προορισμός κυρίως για τους Δυτικοευρωπαίους,όπως εξήγησε ο κ. Τσακαλάκης, ωστόσο χρόνο με το χρόνο, τα πακέτα διακοπών γίνονται ολοένα και πιο ακριβά, γεγονός που στερεί από τις τουριστικές επιχειρήσεις, την ανταγωνιστικότητα.

Όπως περιέγραψε ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου: “τα πακέτα γίνονται πιο ακριβά, τα καθαρά κέρδη μειώνονται και υπάρχει υπερφορολόγηση. Αυτό οδηγεί στο να γινόμαστε μη ανταγωνιστικοί όχι μόνο σε σχέση με την Τουρκία όπως παλαιότερα αλλά και προορισμούς όπως η Κύπρος, η Πορτογαλία κ.α που ταυτόχρονα έχουν επενδύσει και στις υποδομές τους”.

Σήμερα “πληγή” για την Κρήτη είναι η υπερφορολόγηση των επιχειρήσεων και η απουσία των υποδομών όπως σημείωσε ο κ. Τσακαλάκης και ειδικότερα εκείνων που αφορούν το οδικό δίκτυο, αυξάνοντας έτσι τους χρόνους μετάβασης προς τις πύλες εισόδου και το κόστος ενώ ταυτόχρονα εγείρουν και θέματα ασφάλειας στις μετακινήσεις.

Νέες τάσεις στον τουρισμό: Ποιες οι προοπτικές για το μέλλον

Τα τελευταία χρόνια, όπως σημείωσε ερωτηθείς ο κ. Τσακαλάκης έχουν φανεί έντονα και πλέον έχουν αρχίσει να εδραιώνονται νέες τάσεις στις προτιμήσεις διακοπών από τους επισκέπτες.

Περισσότερη έμφαση δίδεται πλέον στην ποιότητα ζωής, με το ενδιαφέρον των επισκεπτών να στρέφεται προς την ενδοχώρα, αναζητώντας νέες εμπειρίες, γνωριμία με τον ντόπιο πληθυσμό και την κουλτούρα, αλλά και την ηρεμία της φύσης στη διάρκεια των διακοπών τους.

Οι νέες αυτές τάσεις ενισχύουν τους άξονες του εναλλακτικού τουρισμού, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και την ενδοχώρα της Κρήτης, κάτι που μπορεί να δώσει ώθηση στον τουρισμό όλους τους μήνες του έτους, πέραν των μηνών της υψηλής περιόδου. “Υπάρχει μεταφορά επισκεπτών προς την ενδοχώρα και νέες τάσεις, κάτι που ευχόμαστε να διατηρηθεί, καθώς με τη σειρά του θα ενισχύσει τον δωδεκάμηνο τουρισμό” σημείωσε ο κ. Τσακαλάκης.

Συνεργασίες και “σήμα” για δωδεκάμηνο τουρισμό

Ο τουρισμός όλο το χρόνο είναι το “σήμα” που επιχειρούν να στείλουν οι παράγοντες τουρισμού του νησιού, εδραιώνοντας συνεργασίες με αεροπορικές εταιρίες που στοχεύουν στην προσέλκυση επισκεπτών και άνοιγμα του προορισμού 12 μήνες το χρόνο.

Ενδεικτικά, όπως περιέγραψε ο κ. Τσακαλάκης το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν επαφές με την Κύπρο στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει ξεκινήσει με την Cyprus Airways, ώστε να διερευνηθούν περαιτέρω οι προοπτικές για ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος από και προς την Κύπρο. Επιπλέον, επεσήμανε: “Έχουμε απευθείας πτήσεις της Aegean και της Discover από Ηράκλειο- Μόναχο και Ηράκλειο-Φρανκφούρτη όλο το χρόνο καθώς και της Transavia με πτήσεις Ηράκλειο-Άμστερνταμ. Επιπλέον, κάνουμε προσπάθεια και για πτήσεις Παρίσι- Ηράκλειο και είμαστε πολύ κοντά σε αυτό”

Όλες οι ενέργειες αυτές, όπως σημείωσε ο κ. Τσακαλάκης, στοχεύσουν στην σταδιακή "αλλαγή του χάρτη", προκειμένου να ανοίξουν ολοένα και περισσότεροι προορισμοί που θα αλλάξουν την πεποίθηση πως Κρήτη συνεπάγεται τουρισμό αποκλειστικά από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο, δημιουργώντας γόνιμο έδαφος για τουρισμό όλο το χρόνο. Αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση των επισκεπτών και ταυτόχρονα περισσότερα ανοιχτά ξενοδοχεία στο νησί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εδραίωση,αλλά και απόδοση τα επόμενα χρόνια του δωδεκάμηνου τουρισμού.