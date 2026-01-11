Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών : Όλοι την Δευτέρα 12/01 στις 9πμ στα δικαστήρια – Να ανακληθεί η συνδικαλιστική απόλυση του προέδρου του προσωρινού Δ.Σ. του σωματείου εργαζομένων Capsis Astoria

Πάρτε πίσω την άδικη και εκδικητική συνδικαλιστική απόλυση του προέδρου του προσωρινού ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων στο ξενοδοχείο Capsis Astoria.

Όλοι τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, μέρα εκδίκασης της υπόθεσης

στις 9 π.μ., στα Δικαστήρια

Το Παράρτημα Ηρακλείου του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών εκφράζει την έμπρακτη στήριξή της στον συνάδελφο, πρόεδρο του προσωρινού ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων στο ξενοδοχείο Capsis Astoria. Στηρίζουμε την συνέχιση του αγώνα, για να παρθεί τώρα πίσω η άδικη και εκδικητική συνδικαλιστική απόλυσή του. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους ιδιωτικούς υπαλλήλους, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, μέρα εκδίκασης της υπόθεσης, στις 9 π.μ., στα Δικαστήρια.

Η αποφασιστικότητα των εργαζομένων στο ξενοδοχείο Capsis Astoria με τον πολυήμερο αγώνα τους πριν την ανακαίνιση του ξενοδοχείου που απαιτούσαν απαντήσεις, για διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους, των μισθών και των δικαιωμάτων τους, η οργάνωσή τους, με απεργίες και στάσεις εργασίας, συσκέψεις, συνελεύσεις, δημιουργία ακόμα και επιχειρησιακού σωματείου μέσα στο ξενοδοχείο, ταρακούνησε την εργοδοσία.

Είναι σημαντική παρακαταθήκη για όλους τους εργαζόμενους η ανυποχώρητη στάση των εργαζομένων για τα δίκαια αιτήματά τους, για την επιβίωσή τους και για την υπεράσπιση του συναδέλφου, προέδρου του προσωρινού ΔΣ του Σωματείου τους, που απολύθηκε.

Η εργοδοσία προχώρησε στην άδικη και εκδικητική συνδικαλιστική απόλυση του συναδέλφου, προέδρου του προσωρινού ΔΣ του νεοσύστατου Σωματείου Εργαζομένων στο ξενοδοχείο Capsis Astoria, που μπήκε μπροστά στη διεκδίκηση των αιτημάτων των εργαζομένων, συνάδελφων του.

Η αλληλεγγύη και η στήριξη των εργαζομένων από δεκάδες σωματεία και φορείς, ανάμεσα τους και το σωματείο μας ανέδειξε την πραγματική δύναμη των εργαζομένων, που όταν είναι οργανωμένοι δεν έχουν να φοβηθούν κανέναν. Απέδειξαν για άλλη μια φορά ότι αυτοί που βγάζουν τα κέρδη των ξενοδόχων δεν είναι τα ντουβάρια αλλά οι εργαζόμενοι! Απέδειξαν ότι χωρίς αυτούς δε βγαίνουν τα κέρδη σε κανένα ξενοδοχείο, σε κανένα εμπορομάγαζο, εργοστάσιο, αποθήκη, σουπερ μάρκετ.

Όσες ανακαινίσεις και να κάνουν, όσες επενδύσεις και να κάνουν, οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που με τον ιδρώτα τους βγάζουν τα εκατομμύρια που καρπώνονται οι ξενοδόχοι, οι εργοστασιάρχες, οι μεγαλοεπιχειρηματίες.

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας και απαιτούμε να παρθεί πίσω η άδικη και εκδικητική συνδικαλιστική απόλυση του προέδρου του προσωρινού ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων στο ξενοδοχείο Capsis Astoria.

Όλοι τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, μέρα εκδίκασης της υπόθεσης, στις 9 π.μ., στα Δικαστήρια