Λασίθι:Ευχαριστήριο Δήμου Αγίου Νικολάου για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας στο Δημαρχείο της πόλης

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ευχαριστεί θερμά τον Πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας & Χερρονήσου Αρχιμανδρίτη Τίτο Ταμπακάκη, τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Χαλκιαδάκη και τον Διάκονο της Μητροπόλεως Γεώργιο Αλέξη, που παρευρέθηκαν στην καθιερωμένη εκδήλωση (9/1/2026) για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας στο κεντρικό κτίριο του δήμου και τέλεσαν τον Αγιασμό.

Τους εκπροσώπους αρχών, τους δημοτικούς Συμβούλους, τους εργαζόμενους και την πρόεδρο του συλλόγου τους για την προσέλευση και την παρουσία τους.

Το ζαχαροπλαστείο «ΜΗΛΟ» και ιδιαίτερα τον Κωνσταντίνο Μαρή για την ευγενική προσφορά των πρωτοχρονιάτικων πιτών που μοιράστηκαν στους υπαλλήλους καθώς και το ζαχαροπλαστείο «Πέρφεκτ» για την προσφορά της πίτας.

Ευχόμαστε σε όλους Καλή και Δημιουργική Χρονιά.