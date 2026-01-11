ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Βιάννος:Συγκλονίζουν τα αποχαιρετιστήρια λόγια του αδερφού και η μαντινάδα του φίλου του για τον Στέλιο Τσικνάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η τραγωδία στο Καστρί Βιάννου αφήνει βουβή θλίψη – Ο αδερφός και ο επιστήθιος φίλος αποχαιρετούν τον 27χρονο με λόγια που συγκινούν
«Και τώρα, αδερφέ μου… Σιωπή… Βιάστηκες να φύγεις και είχαμε αφήσει πολλά στη μέση… Δεν θα πω τίποτα, παρά μόνο καλή αντάμωση στους κυνηγοτόπους εκεί ψηλά…». Με αυτά τα λόγια, ο αδερφός του Στέλιου Τσικνάκη αποχαιρετά τον 27χρονο νεαρό που έχασε τη ζωή του χθες Σάββατο σε τραγικό δυστύχημα στο Καστρί Βιάννου.

Στη φωτογραφία που συνοδεύει το σπαρακτικό μήνυμα του αδερφού του αδικοχαμένου Στέλιου, τα δύο αδέρφια φαίνονται σε μια παλαιότερη εξόρμηση για κυνήγι.

Η αποχαιρετιστήρια μαντινάδα του επιστήθιου φίλου του
Με βαθιά συγκίνηση και πόνο, ο Μάριος, φίλος και συμμαθητής του Στέλιου, προσθέτει τη δική του αποχαιρετιστήρια μαντινάδα:

«Ήρθα και δε μου μίλησες
μα δεν παραπονούμαι,
οντέ θα κατεβώ κι εγώ
στον Άδη, θα τα πούμε…
Τα λόγια είναι περιττά.
Καλοστραθιά φίλε Στέλιο…».

Όπως αναφέρει το “diaSOSte τη Μεσαρά”, οι στίχοι αυτοί φανερώνουν τη στενή φιλία και τα παιδικά χρόνια που μοιράζονταν στο ίδιο θρανίο ο αδικοχαμένος Στέλιος με τον Μάριο και αποκτούν ακόμα πιο τραγική διάσταση καθώς ο Στέλιος έχασε τη ζωή του χθες Σάββατο 10 Ιανουαρίου σε δυστύχημα στο Καστρί Βιάννου, πέφτοντας σε χαράδρα ενώ βρισκόταν για κυνήγι. Στη σχετική ανάρτηση φαίνονται τα δύο παλικάρια, οι δύο φίλοι, τόσο από τα παιδικά τους χρόνια στο ίδιο θρανίο όσο και πιο πρόσφατα, σε στιγμές φιλίας που διατηρήθηκαν μέχρι το τέλος.

Υπενθυμίζεται ότι η κηδεία του Στέλιου πραγματοποιείται σήμερα Κυριακή 11 Ιανουαρίου, στις 9 μ.μ., στον Ιερό Ναό Μιχαήλ Αρχαγγέλου στην Άνω Βιάννο, σε κλίμα βουβής θλίψης και οδύνης για την οικογένεια, τους φίλους και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.
https://www.neakriti.gr/

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Ηρακλείου:Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ...

0
Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής και Τακτική...

Ηράκλειο : Σύλληψη ατόμου για παράβαση καθήκοντος,...

0
Συνελήφθη ημεδαπός για παράβαση καθήκοντος, δωροληψία, απάτη και πλαστογραφία...

Δήμος Ηρακλείου:Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ...

0
Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής και Τακτική...

Ηράκλειο : Σύλληψη ατόμου για παράβαση καθήκοντος,...

0
Συνελήφθη ημεδαπός για παράβαση καθήκοντος, δωροληψία, απάτη και πλαστογραφία...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Ηρακλείου:Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δήμος Ηρακλείου:Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής και Τακτική...

Ηράκλειο : Σύλληψη ατόμου για παράβαση καθήκοντος, δωροληψία, απάτη και πλαστογραφία

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθη ημεδαπός για παράβαση καθήκοντος, δωροληψία, απάτη και πλαστογραφία...

Ταξί: 48ωρες επαναλαμβανόμενες κινητοποιήσεις από την Τρίτη 13 Ιανουαρίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε νέες κυλιόμενες 48ωρες απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν οι ιδιοκτήτες...

Ηράκλειο:Έβγαλε είδηση η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Περιλαμβάνει αναφορές σε σημαντικά ζητήματα της εβδομάδας, όπως την...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST