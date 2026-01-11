Βιάννος:Συγκλονίζουν τα αποχαιρετιστήρια λόγια του αδερφού και η μαντινάδα του φίλου του για τον Στέλιο Τσικνάκη

Η τραγωδία στο Καστρί Βιάννου αφήνει βουβή θλίψη – Ο αδερφός και ο επιστήθιος φίλος αποχαιρετούν τον 27χρονο με λόγια που συγκινούν

«Και τώρα, αδερφέ μου… Σιωπή… Βιάστηκες να φύγεις και είχαμε αφήσει πολλά στη μέση… Δεν θα πω τίποτα, παρά μόνο καλή αντάμωση στους κυνηγοτόπους εκεί ψηλά…». Με αυτά τα λόγια, ο αδερφός του Στέλιου Τσικνάκη αποχαιρετά τον 27χρονο νεαρό που έχασε τη ζωή του χθες Σάββατο σε τραγικό δυστύχημα στο Καστρί Βιάννου.

Στη φωτογραφία που συνοδεύει το σπαρακτικό μήνυμα του αδερφού του αδικοχαμένου Στέλιου, τα δύο αδέρφια φαίνονται σε μια παλαιότερη εξόρμηση για κυνήγι.

Η αποχαιρετιστήρια μαντινάδα του επιστήθιου φίλου του

Με βαθιά συγκίνηση και πόνο, ο Μάριος, φίλος και συμμαθητής του Στέλιου, προσθέτει τη δική του αποχαιρετιστήρια μαντινάδα:

«Ήρθα και δε μου μίλησες

μα δεν παραπονούμαι,

οντέ θα κατεβώ κι εγώ

στον Άδη, θα τα πούμε…

Τα λόγια είναι περιττά.

Καλοστραθιά φίλε Στέλιο…».

Όπως αναφέρει το “diaSOSte τη Μεσαρά”, οι στίχοι αυτοί φανερώνουν τη στενή φιλία και τα παιδικά χρόνια που μοιράζονταν στο ίδιο θρανίο ο αδικοχαμένος Στέλιος με τον Μάριο και αποκτούν ακόμα πιο τραγική διάσταση καθώς ο Στέλιος έχασε τη ζωή του χθες Σάββατο 10 Ιανουαρίου σε δυστύχημα στο Καστρί Βιάννου, πέφτοντας σε χαράδρα ενώ βρισκόταν για κυνήγι. Στη σχετική ανάρτηση φαίνονται τα δύο παλικάρια, οι δύο φίλοι, τόσο από τα παιδικά τους χρόνια στο ίδιο θρανίο όσο και πιο πρόσφατα, σε στιγμές φιλίας που διατηρήθηκαν μέχρι το τέλος.

Υπενθυμίζεται ότι η κηδεία του Στέλιου πραγματοποιείται σήμερα Κυριακή 11 Ιανουαρίου, στις 9 μ.μ., στον Ιερό Ναό Μιχαήλ Αρχαγγέλου στην Άνω Βιάννο, σε κλίμα βουβής θλίψης και οδύνης για την οικογένεια, τους φίλους και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

