Δήμος Ηρακλείου:Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής και Τακτική Συνεδρίαση για θέματα που περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026.

Στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί η Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής.

Εδώ τα θέματα που υποβλήθηκαν από τους Δημοτικούς Συμβούλους:

1. Σφακιανάκης Γεώργιος – Εξέταση του με αρ. πρωτ. 958/08-01-2026 εγγράφου με θέμα «Δυτικά Προάστια Ηρακλείου: Ξεχασμένα από το έργο της οδοποιίας και όχι μόνο».

2. Παττακός Μαρίνος – Εξέταση του με αρ. πρωτ. 1.036/08-01-2026 εγγράφου με θέμα «Aνεκτέλεστα δημοτικά έργα στην Tοπική Kοινότητα Προφήτη Ηλία».

3. Καλομοίρης Νικόλαος – Εξέταση του με αρ. πρωτ. 1.196//08-01-2026 εγγράφου με θέμα «Κατάσταση Παγκρήτιου Σταδίου Ηρακλείου – Ζητήματα ασφάλειας, φθοράς εγκαταστάσεων και ανάγκη ολοκληρωμένου σχεδιασμού αποκατάστασης και αναβάθμισης.».

Εδώ τα θέματα που υποβλήθηκαν από τους Προέδρους των Κοινοτήτων:

1. Σταυρακάκη Μαρία, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κυπαρίσσου – Εξέταση του με αρ. πρωτ. 242/05-01-2026 εγγράφου με θέμα: «Κατασκευή δημοτικού αρδευτικού δικτύου».

2. Βρούχου Δωροθέα, Πρόεδρος της 4ης Δημοτικής Κοινότητας – Εξέταση του με αρ.

πρωτ. 1.026/08-01-2026 εγγράφου με θέμα «Τοποθέτηση φαναριού στην Σόλωνος 114 – Πορεία αποκατάστασης οδού Ναυαρίνου – Πλατεία Φορτέτσας».

Στις 19:00 θα ξεκινήσει η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την κατασκευή Εμπορικών Αποθηκών επί αγροτικής οδού Υπουργείου Γεωργίας στη θέση «Κεραλιά Καμάρα» περιοχής Μαλάδων στην επαρχιακή οδό 26 Ηρακλείου – Προφήτη Ηλία Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου» – (απόφαση 3/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

2. Χορήγηση 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» .

3. Χορήγηση 6ης παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ».

4. Αίτημα Παραχώρησης χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας ΔΥΠΑ στο Μέσα Κατσαμπά.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
