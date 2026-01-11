ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο : Σύλληψη ατόμου για παράβαση καθήκοντος, δωροληψία, απάτη και πλαστογραφία

Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη ημεδαπός για παράβαση καθήκοντος, δωροληψία, απάτη και πλαστογραφία στο Ηράκλειο

Συνελήφθη χθες (10.01.2026) από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση καθήκοντος, δωροληψία, απάτη και πλαστογραφία πιστοποιητικών.

Ειδικότερα, κατόπιν καταγγελίας ημεδαπής και στα πλαίσια διενεργούμενης προανάκρισης από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι ο ημεδαπός, ενεργώντας υπό την ιδιότητά του ως υπάλληλος δημοτικής υπηρεσίας, προέβη στην πλαστογράφηση εγγράφου για διεκπεραίωση προσωπικής υπόθεσης της ημεδαπής, έναντι χρηματικής αμοιβής ύψους 6.000 ευρώ.

Το ανωτέρω χρηματικό ποσό, το οποίο είχε προηγουμένως προσημειωθεί, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε. Επιπλέον κατασχέθηκε το εν λόγω πλαστογραφημένο έγγραφο καθώς και σχετικές ιδιόχειρες σημειώσεις.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
