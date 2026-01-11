Ηράκλειο:Έβγαλε είδηση η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού

Περιλαμβάνει αναφορές σε σημαντικά ζητήματα της εβδομάδας, όπως την πρόοδο των έργων κατασκευής της νέας μονάδας Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων και των βασικών δικτύων για την αξιοποίηση της εκροής για άρδευση, τις Σχολικές Επιτροπές και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών,

Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά. Η περίοδος των γιορτών ολοκληρώθηκε και οι πρώτες ημέρες του 2026 κύλησαν με την ανάληψη καθηκόντων των μελών του νέου εκτελεστικού σχήματος της Δημοτικής Αρχής αλλά και με εξελίξεις σε ζητήματα του Δήμου μας.

Μεταξύ άλλων, την πρόοδο των έργων κατασκευής της νέας μονάδας Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Ηρακλείου και των βασικών δικτύων για την αξιοποίηση της εκροής για άρδευση, το αίτημά μας για τη διατήρηση των Σχολικών Επιτροπών και τη συνάντηση με τον νέο Γενικό Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου στη Λότζια.

Ας διατρέξουμε μαζί τα γεγονότα:

🔘 Ηράκλειο – κυκλική πόλη: Προχωράει το έργο της τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων

Με γρήγορο ρυθμό συνεχίζονται τα έργα κατασκευής της νέας μονάδας Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Ηρακλείου και των βασικών δικτύων για την αξιοποίηση της εκροής για άρδευση, προϋπολογισμού 18.183.625,64 € χωρίς ΦΠΑ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αυτές τις μέρες, στο πλαίσιο των έργων κατασκευής των κεντρικών εξωτερικών δικτύων συνολικού μήκους 33 χιλιομέτρων, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες τοποθέτησης αγωγών επί της Λεωφόρου Σοφοκλή Βενιζέλου, από την οδό Παναγιωτάκη έως και την οδό Μάχης Κρήτης.

Θυμίζω ότι το συγκρότημα επεξεργασίας της λυματολάσπης βρίσκεται ήδη σε φάση δοκιμαστικής λειτουργίας, η κατασκευή της μονάδας ηλιακής ξήρανσης είναι σε εξέλιξη και μαζί με τη μονάδα Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας Λυμάτων αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τα μέσα του 2026.

Με αυτό τον τρόπο, εφαρμόζοντας στην πράξη το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, η ΔΕΥΑΗ θα αξιοποιεί το 100% της εισερχόμενης παροχής, και θα μπορεί να παρέχει εξαπλάσια ποσότητα νερού άρδευσης για δενδρικές καλλιέργειες και αστικό πράσινο: Από 6.000 κυβικά νερού που διαθέτει σήμερα, θα μπορεί να παρέχει 36.000 κυβικά νερού κάθε ημέρα.

Αυτό το έργο θα συναρθρωθεί και με το αρδευτικό δίκτυο, έργο το οποίο ο Δήμος μας έχει υποβάλει στην Περιφέρεια Κρήτης, ώστε να ενταχθεί στο πρόγραμμα χρηματοδότησης ΥΔΩΡ 2.0 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για να ποτίζονται κυρίως ελαιώνες και αμπελώνες συνολικής έκτασης 23.000 στρεμμάτων στο Τέμενος, τη Φοινικιά, τις Μαλάδες, τον Άγιο Σύλλα, τον Προφήτη Ηλία, τον Μαραθίτη, τον Άγιο Βλάση, κ.α..

Με αυτό τον τρόπο δίνουμε λύση σε ένα πρόβλημα που γιγαντώνεται λόγω της λειψυδρίας και ταυτόχρονα προστατεύουμε τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, εξοικονομώντας την αντίστοιχη ποσότητα νερού από τις γεωτρήσεις μας.

Παράλληλα, ο Δήμος Ηρακλείου θα είναι ο πρώτος μεγάλος Δήμος της χώρας ο οποίος θα επεξεργάζεται σε τριτοβάθμιο επίπεδο το σύνολο των λυμάτων που εισέρχονται στην Μονάδα Επεξεργασίας, διαθέτοντας το νερό για άρδευση.

Και θα βρεθεί μπροστά από τις εξελίξεις εφαρμόζοντας τη μέθοδο της τεταρτοβάθμιας επεξεργασίας, απομακρύνοντας μικρορυπαντές, απαίτηση η οποία θα επιβληθεί από την νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία σε δήμους άνω των 100.000 κατοίκων έως το 2035.

Αν συνδυάσουμε τα παραπάνω και με την πρόοδο του έργου μετατροπής της Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΠΕ) σε Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ), που «εν κινήσει» μετατρέπεται σε Μονάδα Ανάκτησης Ανακύκλωσης (ΜΑΑ), καταλαβαίνουμε ότι το Ηράκλειο βρίσκεται στην πρωτοπορία της επεξεργασίας τόσο των υγρών,

όσο και των στερεών αποβλήτων και κατακτά τις προϋποθέσεις να ενταχθεί στο χάρτη των κυκλικών πόλεων που εφαρμόζουν τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

🔘 Προβληματίζει η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών

Ο θεσμός των Σχολικών Επιτροπών έχει αποδειχθεί ευεργετικός και ιδιαίτερα αποτελεσματικός, καθώς επιτρέπει τον έλεγχο των δαπανών των σχολικών μονάδων και την κάλυψη των καθημερινών αναγκών τους, μέσα από ευέλικτες διαδικασίες.

Το 2023, όταν οι Σχολικές Επιτροπές καταργήθηκαν με Νόμο σε Δήμους με λιγότερες από 100 σχολικές μονάδες, αναδείχθηκαν διάφορα προβλήματα στην καθημερινότητα της εκπαιδευτικής κοινότητας, όπως η αύξηση της γραφειοκρατίας και η μείωση ελέγχου και λογοδοσίας.

Σήμερα, στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα, τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και λοιπές διατάξεις» προτείνεται το μέτρο να επεκταθεί σε όλους τους Δήμους της χώρας.

Γεγονός που για τον Δήμο Ηρακλείου, με τις 213 σχολικές μονάδες που διαθέτει, σημαίνει τη δημιουργία ενός πρόσθετου και δυσβάσταχτου διοικητικού βάρους στις Δημοτικές Υπηρεσίες.

Γι’ αυτό, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Αντώνη Περισυνάκη, στείλαμε σχετική επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο τεκμηριώνοντας τους λόγους για τους οποίους κρίνεται αναγκαία η διατήρηση των Σχολικών Επιτροπών. Ανάλογη επιστολή έστειλαν από κοινού οι Δήμαρχοι, Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Περιστερίου και Ιωαννίνων.

🔘 Συνάντηση με το νέο Γενικό Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου Σπύρο Σταθούλη

Υποδέχθηκα στη Λότζια, μαζί με την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας Στέλα Αρχοντάκη – Καλογεράκη τον νέο Γενικό Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου Σπύρο Σταθούλη και συνεργάτες του.

Συζητήσαμε τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, και ιδιαίτερα οι Δήμοι της Κρήτης, στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και επεσήμανα την σημαντική επιβάρυνση της Αυτοδιοίκησης, χωρίς να έχει σχετικές αρμοδιότητες.

Επίσης, επιβεβαιώθηκε ότι αναζητείται χώρος στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, που θα πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών και προσφύγων, ο οποίος θα λειτουργεί υπό την ευθύνη του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου και των αρμόδιων Υπηρεσιών.

📌 Την ερχόμενη Τετάρτη (14/1), μαζί με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΗ Γιώργο Βουρεξάκη και τον Γενικό Διευθυντή Μανόλη Κοσμαδάκη, θα συναντηθώ στην Αθήνα με τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων Πέτρο Βαρελίδη. Σκοπός της συνάντησης, η οποία γίνεται σε συνέχεια του αιτήματος που καταθέσαμε για την κήρυξη του Δήμου Ηρακλείου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας, είναι να συζητήσουμε για τα μέτρα τα οποία θα προτείνουμε ώστε να υποστηριχθούν από την Κυβέρνηση.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ εσάς για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά!