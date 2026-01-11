Τραγωδία στη Βιάννο: Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 27χρονο Στέλιο

Στην Άνω Βιάννο η κηδεία του νεαρού που έχασε τη ζωή του στη διάρκεια κυνηγιού

Βαρύ το πέπλο του πένθους που έχει απλωθεί πάνω από την περιοχή της Βιάννου, με αφορμή τον τραγικό θάνατο του 27χρονου Στέλιου Τσικνάκη.

Η οικογένειά του, συγγενείς, φίλοι, όλοι όσοι τον γνώρισαν και τον αγάπησαν, τον αποχαιρετούν σήμερα μέσα σε κλίμα οδύνης. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 3:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Μιχαήλ Αρχαγγέλου Άνω Βιάννου.

Όπως έγραψε το Cretalive, ο νεαρός Στέλιος, που είχε πάει το πρωί του Σαββάτου με τον πατέρα και τον αδερφό του για κυνήγι, έπεσε σε χαράδρα, βάθους δεκάδων μέτρων. Στο σημείο, από την πρώτη στιγμή έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, αλλά και της αστυνομίας, ενώ η κινητοποίηση ήταν μεγάλη και από εθελοντές. Όταν εντοπίστηκε, δεν είχε τις αισθήσεις του. Ανασύρθηκε από τη χαράδρα και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στην επιχείρηση έλαβαν μέρα συνολικά 15 πυροσβέστες, με τέσσερα οχήματα. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη χαράδρα «Κάγκελο», στις παρυφές της περιοχής ανάμεσα στο Καστρί και τον Χόνδρο Βιάννου.

Ανακοίνωση για τον θάνατο του Στέλιου εξέδωσαν ο Δήμαρχος Βιάννου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάννου και ο πολιτιστικός σύλλογος Κερατόκαμπου και Καψάλων «Η Βίγλα».

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάννου αναφέρει:

“Δυστυχώς σήμερα, μαύρο πέπλο σκέπασε την κοινωνία της Βιάννου με τον πρόωρο χαμό ενός νεότατου συγχωριανού μας, του Στέλιου Τσικνάκη του Εμμανουήλ και της Αμαλίας.

Ο Στέλιος, σε ηλικία μόλις 27 ετών, έχασε τη ζωή του ενώ βρισκόταν στην αγαπημένη του δραστηριότητα, το κυνήγι, βυθίζοντας σε οδύνη όλους όσους τον αγαπούσαν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων&Νεανίδων Βιάννου εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια για τον άδικο χαμό του αγαπητού Στέλιου.

Ως σύλλογος, τιμούμε τη μνήμη του και εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας σε όλη την οικογένεια, με την ελπίδα να βρουν τη δύναμη να αντέξουν αυτό το τραγικό συμβάν.

Ο Θεός να τον αναπαύσει εν ειρήνη”.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Κερατόκαμπου & Καψαλών «Η Βιγλα» :

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Κερατόκαμπου & Καψαλών «Η Βιγλα» εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια για τον άδικο και πρόωρο χαμό του νέου Στέλιου Τσικνάκη από την Άνω Βιάννο.

Ο Στέλιος, σε ηλικία μόλις 27 ετών, «έφυγε» ενώ βρισκόταν στην αγαπημένη του δραστηριότητα, το κυνήγι, αφήνοντας πίσω του βαθιά οδύνη στην οικογένεια, τους φίλους και ολόκληρη την τοπική κοινωνία της Άνω Βιάννου και του Κερατοκάμπου.

Ως σύλλογος, τιμούμε τη μνήμη του και εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους γονείς, τα αδέρφια του αλλά και την Αντιπρόεδρο του συλλόγου μας, Τσικνάκη Μαρία, πρώτη θεία του εκλιπόντος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Βιγλα» αποφασίζει ομόφωνα να κατατεθεί αυτό το ψήφισμα στη μνήμη του Στέλιου και να δημοσιοποιηθεί στους τοπικούς φορείς και μέσα ενημέρωσης, ως ένδειξη σεβασμού και συλλογικής θλίψης.https://www.cretalive.gr/