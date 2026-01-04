ΕΛΛΑΔΑΑΓΡΟΤΙΚΑ

Νέα κλιμάκωση με 48ωρο αποκλεισμό εθνικών οδών, παραδρόμων και τελωνείων αποφάσισαν οι αγρότες στα Μάλγαρα

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

Ολοκληρώθηκε η πανελλαδική σύσκεψη με εκπροσώπους 62 μπλόκων με ομόφωνη απόφαση για παραμονή στα μπλόκα.

Να προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό δρόμων, παραδρόμων και τελωνείων την Πέμπτη και την Παρασκευή, αποφάσισαν ομόφωνα στην πανελλαδική τους σύσκεψη στα Μάλγαρα, οι αγρότες. Ουσιαστικά έγινε δεκτή η πρόταση του μπλόκου της Νίκαιας που ζητούσε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με αυτό τον τρόπο.

Οι αγρότες, όπως είπε ο εκπρόσωπός τους Κώστας Ανεστίδης, δεν κάνουν πίσω -“κανένα μπλόκο δεν έκανε πίσω”, είπε χαρακτηριστικά και όλοι επέμειναν στη συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Δείτε τις δηλώσεις του Κ. Ανεστίδη:

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του μπλόκου της Νίκαιας Ρίζος Μαρούδας, υποστήριξε ότι οι αγρότες δίνουν αγώνα επιβίασης και η κυβέρνηση πρέπει να δώσει απαντήσεις. «δεν θέλουμε να πάμε για καφέ στο Μαξίμου», είπε μιλώντας στην ΕΡΤ ο κ.Μαρούδας. Οι αγρότες θα κλείσουν «στρατηγικά σημεία» σε Εγνατία Οδο, Ιόνια οδο, εθνική οδό στα Τέμπη και στον Μπράλο αλλά και στην Πελοπόννησο.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του μπλόκου της Καρδίτσας (Ε-65) Κώστας Τζέλλας, είπε ότι μετά από 35 μέρες κινητοποιήσεων, πλέον η ευθύνη για ουσιαστικό διάλογο είναι της κυβέρνησης, να καλέσει τους αγρότες σε ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο, αλλιώς την Πέμπτη και την Παρασκευή θα προχωρήσουν στον αποκλεισμό. Χαρακτήρισε μεν, τις προσκλήσεις του πρωθυπουργού για διάλογο προσχηματικές.

Δείτε το βίντεο:

 

protothema.gr

placeholder text

Τα σενάρια πίσω από την καθολική διακοπή πτήσεων – Οι υποδομές, οι χάκερ και τα ερωτήματα για το ελληνικό FIR
Τουρισμός 2026: Υψηλές προσδοκίες, αυξημένες προκλήσεις και μάχη για την ποιότητα – Στο επίκεντρο η Κρήτη
Απεργιακές κινητοποιήσεις στις λαϊκές αγορές από 7 Ιανουαρίου

ΠΚ team ΠΚ team -
Στο τραπέζι και αναστολή λειτουργίας των λαχαναγορών. Σοβαρές αναταράξεις στη...

Κραν Μοντανά: Πληροφορίες ότι ταυτοποιήθηκε η σορός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη – Η ανάρτηση του πατέρα της

ΠΚ team ΠΚ team -
Η Αλίκη βρισκόταν στο κλαμπ μαζί με τις φίλες...

Μικρά μυστικά για σχέσεις που αντέχουν μετά τα 50

ΠΚ team ΠΚ team -
Γιατί γινόμαστε καλύτεροι σύντροφοι. Ακόμα και μετά το διαζύγιο, η...

Τουρισμός 2026: Υψηλές προσδοκίες, αυξημένες προκλήσεις και μάχη για την ποιότητα – Στο επίκεντρο η Κρήτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Με το 2025 να κλείνει ως ακόμη ένα έτος-ρεκόρ,...

