Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑΕΓΚΛΗΜΑΚΡΗΤΗ

Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του 27χρονου Κρητικού στην Νέα Πέραμο – Σοκαρισμένοι οι συγγενείς του

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον 27χρονο που βρέθηκε νεκρός την Κυριακή μέσα σε ρέμα στη Νέα Πέραμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός, με καταγωγή από τα Χανιά, είχε απαχθεί τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου κοντά στο σπίτι του στην Ελευσίνα.

Ο 27χρονος ζούσε με τη σύντροφό του και διαχειριζόταν μόνος του μια εργολαβική εταιρεία. Φίλοι και γείτονες τον περιγράφουν ως ήσυχο και εργατικό, ενώ η οικογένειά του ήταν ευκατάστατη. Η μητέρα του ταξίδεψε από την Κρήτη για να ενημερωθεί για τον τραγικό θάνατό του.

Η εξαφάνισή του είχε δηλωθεί στις αρχές την ίδια μέρα που τον απήγαγαν, μετά την τελευταία επικοινωνία με τη σύντροφό του στις 02:01 τα ξημερώματα. Από τα βίντεο της αστυνομίας φαίνεται πως δύο άτομα με μαύρα ρούχα και κουκούλες τον προσέγγισαν και τον φόρτωσαν σε αυτοκίνητο.

Η αστυνομία εξετάζει τα προσωπικά και επαγγελματικά του δίκτυα, καθώς και πιθανές οικονομικές ή προσωπικές διαφορές, ενώ διερευνώνται και τυχόν συνδέσεις του με παλαιότερη υπόθεση δολοφονίας επιχειρηματία στη Μάνδρα. Οι έρευνες συνεχίζονται για να αποκαλυφθούν τα κίνητρα των δραστών και να ταυτοποιηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: «Ήταν ένα...

0
«Ένα παιδί 27 χρονών, ένας λεβέντης που έφαγε 9...

Νέα τροπολογία Πλεύρη – Δημιουργούνται δύο προσωρινά...

0
Η ρύθμιση θα κατατεθεί στο νομοσχέδιο για τη νόμιμη...

Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: «Ήταν ένα...

0
«Ένα παιδί 27 χρονών, ένας λεβέντης που έφαγε 9...

Νέα τροπολογία Πλεύρη – Δημιουργούνται δύο προσωρινά...

0
Η ρύθμιση θα κατατεθεί στο νομοσχέδιο για τη νόμιμη...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: «Ήταν ένα παιδί με χρυσή καρδιά και ψυχή – Κρεμόμαστε από τα χείλη της Αστυνομίας» αναφέρει ο θείος του στο patris.gr
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST