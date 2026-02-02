Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του 27χρονου Κρητικού στην Νέα Πέραμο – Σοκαρισμένοι οι συγγενείς του

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον 27χρονο που βρέθηκε νεκρός την Κυριακή μέσα σε ρέμα στη Νέα Πέραμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός, με καταγωγή από τα Χανιά, είχε απαχθεί τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου κοντά στο σπίτι του στην Ελευσίνα. Ο 27χρονος ζούσε με τη σύντροφό του και διαχειριζόταν μόνος του μια εργολαβική εταιρεία. Φίλοι και γείτονες τον περιγράφουν ως ήσυχο και εργατικό, ενώ η οικογένειά του ήταν ευκατάστατη. Η μητέρα του ταξίδεψε από την Κρήτη για να ενημερωθεί για τον τραγικό θάνατό του. Η εξαφάνισή του είχε δηλωθεί στις αρχές την ίδια μέρα που τον απήγαγαν, μετά την τελευταία επικοινωνία με τη σύντροφό του στις 02:01 τα ξημερώματα. Από τα βίντεο της αστυνομίας φαίνεται πως δύο άτομα με μαύρα ρούχα και κουκούλες τον προσέγγισαν και τον φόρτωσαν σε αυτοκίνητο. Η αστυνομία εξετάζει τα προσωπικά και επαγγελματικά του δίκτυα, καθώς και πιθανές οικονομικές ή προσωπικές διαφορές, ενώ διερευνώνται και τυχόν συνδέσεις του με παλαιότερη υπόθεση δολοφονίας επιχειρηματία στη Μάνδρα. Οι έρευνες συνεχίζονται για να αποκαλυφθούν τα κίνητρα των δραστών και να ταυτοποιηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι.