ΚΡΗΤΗ

Συνεργασία Περιφέρειας Κρήτης και ΔΗΠΕΘΕΚ και τη νέα χρονιά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνάντηση εργασίας με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Περιφέρεια, με αντικείμενο τον προγραμματισμό και την περαιτέρω συνεργασία για την τρέχουσα χρονιά στον τομέα του Πολιτισμού, ειδικά σε ό,τι αφορά το ΔΗΠΕΘΕΚ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας Γεωργία Μηλάκη, η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Πολιτισμού στην Π.Ε. Χανίων και Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕΚ Σοφία Μαλανδράκη, καθώς και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕΚ Νικορέστης Χανιωτάκης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν οι βάσεις για το κοινό πλαίσιο δράσεων που θα αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα. Κοινός στόχος είναι η ενίσχυση της θεατρικής παιδείας, η στήριξη των καλλιτεχνικών παραγωγών και η εξασφάλιση ποιοτικών πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα φτάσουν σε κάθε γωνιά της Κρήτης, αξιοποιώντας τη δυναμική του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης επανέλαβε τη σταθερή βούληση της Περιφέρειας να στηρίζει ουσιαστικά τον πολιτισμό και τις συνέργειες που προάγουν την πνευματική δημιουργία στο νησί.

Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του 27χρονου Κρητικού στην Νέα Πέραμο – Σοκαρισμένοι οι συγγενείς του
Ρέθυμνο:Ανακοίνωση από την Ομάδα του Συντονιστικού κατά των ΒΑΠΕ για το φετινό κυνήγι θησαυρού
