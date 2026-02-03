Ρέθυμνο:Ανακοίνωση από την Ομάδα του Συντονιστικού κατά των ΒΑΠΕ για το φετινό κυνήγι θησαυρού

Η ομάδα του Συντονιστικού Ρεθύμνου κατά των ΒΑΠΕ.

Σημειώσεις γύρω από το φετινό Κυνήγι της ντροπής

1. Το κυνήγι θησαυρού αποτελεί ένα μακροχρόνιο και ελκυστικό θεσμό που

συνδυάζει παιχνίδι, ευρύτερες γνώσεις και τοπική ιστορία, παρέα και

συναγωνισμό, υγιή ανταγωνισμό, χαβαλέ και δημιουργικότητα, καλύπτοντας

όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Δύναμη του παιχνιδιού είναι οι ομάδες με

τους ανθρώπους τους και την εφευρετικότητα τους αλλά και η κουλτούρα

αυτό-διαχείρισης που το προστάτευε από καθοδηγήσεις και εξαρτήσεις.

2. Τα τελευταία χρόνια το κυνήγι έχει την τάση να μετασχηματίζεται σε

πιο «επαγγελματικό», χάνοντας κάτι από την αθωότητα του, ακολουθώντας

παράλληλα την εμπορική και καταναλωτική τάση του καρναβαλιού αλλά

χωρίς να ξεπέφτει σε αυτή.

3. Το φετινό κυνήγι του θησαυρού (2026) αποτελεί μια τομή και ντροπή

για το θεσμό. Η επιλογή της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ως Μέγα Χορηγό από την

ομάδα των ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΩΝ είναι μια ξεκάθαρα πολιτική επιλογή, που όσοι

την έκαναν γνώριζαν πολύ καλά ότι θα σηκώσει αντιδράσεις και θα

προκαλέσει διχασμό.

Ιδιαίτερα μετά το πρόσφατο παράδειγμα της ηχηρής

ακύρωσης, λόγω αντιδράσεων για τη χορηγία της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, της

συναυλίας του Σταύρου Ξαρχάκου στο Αρκάδι, κανείς δεν μπορεί να πει

ότι δεν γνώριζε.

Καθώς έχει ιδιαίτερη σημασία, να θυμίσουμε ότι η

συναυλία προπαγανδίστηκε ως γιορτή για τα 83 χρόνια από τη μάχη της

Κρήτης και ως διοργανώτρια φαινόταν η Μητρόπολη Ρεθύμνου και

Αυλοποτάμου αλλά μετά τον σάλο που προκάλεσε η ακύρωση της συναυλίας

από τον συνθέτη, αποδείχτηκε ότι πίσω από την διοργάνωση βρισκόταν η

ίδια η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.

Με λίγα λόγια η ίδια η εταιρεία προσπάθησε να διοργανώσει τη συναυλία

για να μπει ως χορηγός σε αυτή, εκμεταλλευομένη χυδαία ένα σημαντικό

ιστορικό γεγονός και ένα φορτισμένο τόπο.

Η επιλογή του μέρους όμως

δεν είναι καθόλου τυχαία καθώς όπωςφαίνεται στους παρακάτω χάρτες η

καταστροφική έκταση της«μπίζνας» που θέλει να κάνει η εταιρεία τριγύρω

είναι τεράστια. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε 4 αιολικές εγκαταστάσεις

με 25 ανεμογεννήτριες που καταλαμβάνουν 16.400 στρέμματα συν το

υβριδικό εργοστάσιο στο φράγμα Ποταμών στην ευρύτερη περιοχή, ενώ

συνολικά οι επενδυτικοί σχεδιασμοί στο νομό Ρεθύμνου ξεπερνάνε τα

35.000 στρέμματα.

Με λίγα λόγια η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ «διψάει» να

μοιράζει χορηγίες καθώς είναι ο μόνος τρόπος να βρει «πληρωμένη»

συναίνεση για τα αποικιοκρατικού τύπου επενδυτικά της πλάνα για το

Ρέθυμνο.

4. Οι «χορηγίες» σε αυτό το επίπεδο πολιτικής οικονομίας δεν είναι

καθόλου αθώες και υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία και κοινωνική πείρα

γύρω από τις μεθοδεύσεις που ακολουθούν οικονομικά ισχυροί κολοσσοί

ώστε να φανούν ελκυστικοί προς τις τοπικές κοινωνίες και να

δημιουργήσουν εξαρτήσεις με στόχο να κάμψουν αντιστάσεις.

Με απλά

λόγια, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ δεν διαφημίζει την εταιρία ώστε να αγοράσει

ο πολίτης τα προϊόντα της αλλά για να εξασφαλίσει έμμεσα τη συναίνεση

του για το πλιάτσικο που ετοιμάζει.

5. Άσχετα με τη θέση του καθενός/μιας γύρω από τα ενεργειακά ζητήματα

και τον βίαιο βιομηχανικό μετασχηματισμό που βιώνει η ύπαιθρος, η

επιλογή προς μια τέτοια διχαστική επιλογή αποτελεί μια μαύρη στιγμή

στο θεσμό του κυνηγιού και είναι προσβολή για τους ανθρώπους σε όλη τη

χώρα, που μάχονται ενάντια στο ενεργειακό πλιάτσικο, την ενεργειακή

φτώχεια και πολλές φορές συγκεκριμένα, ενάντια σε αυτήν την εταιρία.

6. Επομένως, για να προωθήσουν κάποιοι άνθρωποι του ευρύτερου κύκλου

της εταιρίας στο Ρέθυμνο τα συμφέροντα της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ,

θυσιάζεται το ίδιο το παιχνίδι.

7. Το οικονομικό σκέλος του κυνηγιού, ιδιαίτερα όσο μεγαλώνει,

αποτελεί σημαντικό ζήτημα και οι ομάδες καλούνται να το συζητήσουν και

να βρουν λύσεις αλλά σίγουρα δεν μπορούν να αφήσουν τον θεσμό έρμαιο

σε οικονομικά συμφέροντα που διχάζουν την κοινωνία. Ήδη με αφορμή το

φετινό παιχνίδι έχουν πέσει στο τραπέζι αρκετές ιδέες από ανθρώπους

και ομάδες που συμμετέχουν χρόνια και πονάνε το κυνήγι.

8. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, κυρίως σε μικρές κοινωνίες, να παίζεις

τη ζαριά του διχασμού. Μπορεί να έρθουν εξάρες αλλά μπορεί να σου βγει

και ασόδυο. Το φετινό κυνήγι ήδη με τις ομάδες που έχουν αποχωρήσει

και τους μεμονωμένους ανθρώπους που έχουν δηλώσει αποχώρηση από ομάδες

είτε δημόσια είτε σιωπηλά γράφεται στην ιστορία του θεσμού με μαύρα

χρώματα.

9. Άρα, αν πραγματικά κάποιος νοιάζεται το θεσμό δεν θα πρέπει να

συμμετάσχει στο φετινό κυνήγι της ντροπής καθώς ακόμα και η κριτική

συμμετοχή εξυπηρετεί μονάχα τους σκοπούς της εταιρίας και των ανθρώπων

της στο Ρέθυμνο. Υπάρχουν στιγμές που ακόμα και μικρές προσωπικές

αποφάσεις , έχουν κοινωνικό αποτύπωμα μεγάλης προστιθέμενης αξίας και

αξιοπρέπειας.