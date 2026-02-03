Αναζήτηση
Ηράκλειο:«Ημέρες Χαράς 2026» από την ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. Στο Πάρκο Γεωργιάδη και στο Μαρίνα Cafe’ Restaurant

«Ημέρες Χαράς 2026» από την ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.
Στο Πάρκο Γεωργιάδη και στο Μαρίνα Cafe’ Restaurant
θα πραγματοποιηθούν δράσεις για μικρούς και μεγάλους σε ρυθμούς Αποκριάς

Σε κλίμα και ρυθμούς αποκριάς μπαίνει και φέτος η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. διοργανώνοντας μία σειρά από δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Οι «Ημέρες Χαράς 2026» της Δημοτικής Επιχείρησης θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου και θα πραγματοποιηθούν στο Μαρίνα Café Restaurant, στο ενετικό λιμάνι της πόλης, και στο Πάρκο Γεωργιάδη.

Πρόκειται για μία σειρά δράσεων που καλύπτει τα ενδιαφέροντα των ενηλίκων αλλά και των παιδιών που θέλουν να απολαύσουν την Αποκριά. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν ομιλίες στο πνεύμα των ημερών, μασκέ πάρτι με face painting, dj διαγωνισμό μεταμφίεσης και πολλές εκπλήξεις, γιορτή με γαϊτανάκι, ξυλοπόδαρους και παιγνίδια.

Είναι η 3η χρονιά της διοργάνωσης που πήρε το όνομα της από το πρώτο δημόσιο καρναβάλι του 1952 στην πόλη, και δίνει τη δυνατότητα στους Ηρακλειώτες να ξεδώσουν και να χαλαρώσουν σε όμορφα σημεία της πόλης με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
Πρόγραμμα

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, στις 18:00 στο Μαρίνα Café Restaurant, η Λέσχη Ανάγνωσης «Καφές και βιβλία» θα έχει θέμα «Λαϊκές παραδόσεις, δοξασίες και πρακτικές της Αποκριάς στην Κρήτη, στο πέρασμα των αιώνων» με προσκεκλημένο τον ιστορικό και πολιτισμολόγος Κωστή Κανάκη.

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στις 21:00 στο Μαρίνα Cafe’ Restaurant, θα πραγματοποιηθεί Μασκέ Πάρτι με τίτλο «Παρασκευή και …13 λόγοι να χορέψουμε», με dj τον Θέμη Μαρκάκη. Θα γίνει ένας μεγάλος διαγωνισμός για μεταμφιεσμένους με πολλές εκπλήξεις, μάσκες to go, ενώ η Νίκη Γκοράνοβα θα κάνει 2min face painting.

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, στο Πάρκο Γεωργιάδη θα στηθεί το Κρητικό παραδοσιακό γαϊτανάκι από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγιοβασιλιτών Πεδιάδος με την επιμέλεια της Κωνσταντίνας Χατζηδάκη ενώ στις 13:00 ξυλοπόδαρος με μπαλόνια Mojo Stilts θα κρατήσουν παρέα στους μικρούς μασκαράδες που θα βρεθούν στο Πάρκο Γεωργιάδη.

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, στις 18:00, στο Μαρίνα Cafe’ Restaurant η Λέσχη Ανάγνωσης «Καφές και Βιβλία» θα έχει θέμα «Η μάσκα στην Κρητική λαϊκή παράδοση και το «Κρητικό Πανόραμα» με τον συγγραφέα – λαογράφο Γιώργο Σταματάκη.

Ρέθυμνο:Ανακοίνωση από την Ομάδα του Συντονιστικού κατά των ΒΑΠΕ για το φετινό κυνήγι θησαυρού
Σταύρος Αρναουτάκης: «Με ενότητα, συνεργασία και συνέργεια διεκδικούμε πόρους και υλοποιούμε έργα για όλη την Κρήτη»
Δήμος Γόρτυνας:Κλειστός από τις 4 έως και τις 7 Φεβρουαρίου 2026 ο δρόμος προς την Ιερά Μονή Κουδουμά, λόγω εργασιών τσιμεντόστρωσης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ενημερώνουμε τους δημότες μας και τους προσκυνητές ότι η...

Έφυγε η πρώτη λυράρισσα της Κρήτης – Θλίψη για την Ασπασία Παπαδάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η πρώτη γυναίκα βιρτουόζος στην κρητική μουσική παράδοση έφυγε...

Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου για άσκοπους πυροβολισμούς

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για άσκοπους πυροβολισμούς κα Νομοθεσία περί...

Σταύρος Αρναουτάκης: «Με ενότητα, συνεργασία και συνέργεια διεκδικούμε πόρους και υλοποιούμε έργα για όλη την Κρήτη»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την ανάγκη για ενότητα και στενή συνεργασία μεταξύ όλων...

