Νέο… καραβάνι μεταναστών νότια της Κρήτης-Ένας νεκρός μέσα στο σκάφος

Συνεχίζονται οι ροές-Πάνω από 200 άτομα στο νησί.
«Συναγερμός» σήμανε στις αρχές για νέο περιστατικό διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr πλοίο της δύναμης FRONTEX εντόπισε ένα σκάφος στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου στο οποίο επέβαιναν 31 άτομα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρχές κατά τον έλεγχο διαπίστωσαν ότι μέσα στο σκάφος υπήρχε και η σορός ενός άντρα.
Οι μετανάστες και η σορός μεταφέρθηκαν αρχικά στο λιμάνι του Καραβέ από εκεί στην Παλαιόχωρα. Στη συνέχεια αναμένεται να μεταφερθούν για φιλοξενία στην Αγυιά.
Υπενθυμίζεται ότι όπως ήδη έχει γράψει το patris.gr από το πρωί έχουν καταγραφεί τρεις καραβιές μεταναστών.
Η αρχή έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου στους Καλούς Λιμένες όταν 34 άτομα εντοπίστηκαν στην παραλία «Στενά».
Λίγο αργότερα 79 άτομα εντοπίστηκαν στη παραλία της Τρυπητής στην Γαύδο ανάμεσά τους και επτά γυναίκες, η μία εκ των οποίων είναι έγκυος.
Το τρίτο περιστατικό αφορά 79 άτομα όλοι άνδρες οι οποίοι βγήκαν μόνοι τους με βάρκα στην παραλία Κόρφος.
Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και την σύλληψη των διακινητών τους.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ