Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου… προειδοποιεί

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Οδηγίες προς τους πολίτες.

Οδηγίες προς τους πολίτες εξέδωσε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου εξαιτίας των καιρικών συνθηκών που προβλέπονται για αύριο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το Δελτίο Πρόγνωσης Καιρού της για αύριο Κυριακή, θα επικρατήσουν τα κάτωθι καιρικά φαινόμενα:

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και πρόσκαιρα στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στη νότια Κρήτη έως 16.

Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ελλιμενιζόμενων στην περιοχή μας πλοίων και μικρών σκαφών να λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλούς πρόσδεσης των σκαφών τους.

Ορμούντα επαγγελματικά αλιευτικά – πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη να αποφύγουν δραστηριοποίηση τους κατά τον χρόνο ισχύος δελτίου καιρικών φαινομένων.

Ρυμουλκά, ναυαγοσωστικά, αλιευτικά και εθελοντικές ομάδες καλούνται να βρίσκονται σε άμεση ετοιμότητα για παροχή συνδρομής σε περίπτωση που απαιτηθεί.

Καλούνται τα τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για συχνή αναμετάδοση των παραπάνω εντολών – οδηγιών καθ’ όλη τη διάρκεια που θα βρίσκονται σε ισχύ τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Τέλος, γνωρίζεται ότι το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου έχει θέσει σε ετοιμότητα όλο το προσωπικό και τα διατιθέμενα πλωτά και χερσαία μέσα προς αντιμετώπιση περιστατικών παροχής βοήθειας σε τυχόν κινδυνεύοντα πλοία, μικρά σκάφη και πρόσωπα.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

ΠΚ team
ΠΚ team
Κλείνει τη Δευτέρα ο κύριος διάδρομος του αεροδρομίου “Ν. Καζαντζάκης”

ΠΚ team ΠΚ team -
Λόγω των προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης στις υποδομές του διαδρόμου...

Διάλογος… με δόντια από Μαξίμου: Πώς η κυβέρνηση ναρκοθετεί το ραντεβού της Δευτέρας με τους αγρότες

ΠΚ team ΠΚ team -
Η επιλογή της κυβέρνησης να δυναμιτίσει το κλίμα πριν...

Αγροτικός αναβρασμός στην Κρήτη ενόψει συνάντησης με τον πρωθυπουργό

ΠΚ team ΠΚ team -
Την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους δρομολογούν οι Αγροτικοί...

Η Κρήτη αποχαιρέτησε τον Γιάννη Ξυλούρη – Πλήθος κόσμου στην κηδεία

ΠΚ team ΠΚ team -
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του...

