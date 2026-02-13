Ένα νέο ταξίδι εμπειριών και μεταμόρφωσης ξεκινά: Το Mandarin Oriental, Costa Navarino ανοίγει για τη σεζόν 2026 στις 31 Μαρτίου

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΑΞΙΔΙ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΞΕΚΙΝΑ:

ΤΟ MANDARIN ORIENTAL, COSTA NAVARINO ΑΝΟΙΓΕΙ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΖΟΝ 2026 ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Το Mandarin Oriental, Costa Navarino, έχοντας λάβει τη διάκριση “5-Star” από το Forbes Travel Guide τόσο για το resort όσο και για το Spa, επαναλειτουργεί στις 31 Μαρτίου 2026, εγκαινιάζοντας μια νέα σεζόν αφιερωμένη σε ένα βαθύ και ουσιαστικό ταξίδι αυτοπραγμάτωσης.

Με έμπνευση την Ομηρική Οδύσσεια –μια αναζήτηση που δεν ορίζεται από την απόσταση αλλά από τη μεταμόρφωση– η Costa Navarino προσκαλεί τους επισκέπτες σε μια εμπειρία όπου τα ομηρικά ταξίδια και η μεσσηνιακή κληρονομιά ζωντανεύουν. Στην καρδιά μιας περιοχής εμποτισμένης με αρχαίες αφηγήσεις, το Mandarin Oriental, Costa Navarino αναδεικνύει το ταξίδι ως εμπειρία εσωτερικής μεταμόρφωσης, όπου η επιστροφή αποκτά ουσία και η ανανέωση γίνεται συνειδητή επιλογή.

Οι επισκέπτες καλούνται σε μια “περιπλάνηση” προσωπικής μεταμόρφωσης, εμπνευσμένη από τις ρίζες, τις διαδρομές και την ανανέωση. Μια διαδρομή “υφασμένη” από τη γαστρονομία, την ευεξία και τις τοπικές εμπειρίες που προσφέρει το resort, που αναδεικνύει τη Μεσσηνία και τους ανθρώπους της, προσφέροντας αυθεντικές στιγμές σε κάθε επισκέπτη. Αντανακλώντας αυτό

το πνεύμα εξέλιξης, το resort παρουσιάζει ένα εκλεπτυσμένο πρόγραμμα ξεχωριστών γαστρονομικών, οινικών, mixology και wellness προτάσεων, εμπνευσμένων από την περιοχή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, το Mandarin Oriental, Costa Navarino θα υποδεχθεί βραβευμένους με αστέρια Michelin σεφ, φημισμένους οινικούς οίκους, καταξιωμένους mixologists και διεθνώς αναγνωρισμένους ειδικούς ευεξίας, μέσα από εκδηλώσεις αφιερωμένες στη διεθνή γαστρονομία και την ολιστική ευεξία.

Βράβευση Forbes Travel Guide 5-Star Spa

Επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευσή του στην αριστεία, το resort γιορτάζει τη νέα του διάκριση από το Forbes Travel Guide, με το The Spa at Mandarin Oriental, Costa Navarino να λαμβάνει την κορυφαία βαθμολογία 5-Star.

Η σημαντική αυτή αναγνώριση καθιερώνει το Spa ως έναν κορυφαίο προορισμό μεταμόρφωσης, έναν χώρο αφιερωμένο στο προσωπικό ταξίδι αυτογνωσίας και εσωτερικής εξέλιξης κάθε επισκέπτη.

Με τόσο το resort όσο και το spa να φέρουν πλέον επίσημα τη σφραγίδα 5-Star, το Mandarin Oriental, Costa Navarino συνεχίζει να θέτει τα πρότυπα για την ολιστική ευεξία και την εκλεπτυσμένη φιλοξενία στη Μεσόγειο.

Διάκριση στα AHEAD Awards

Πρόσφατα βραβευμένο στα διεθνή βραβεία AHEAD στις κατηγορίες Σχεδιασμός Τοπίου & Εξωτερικών Χώρων και Resort, το Mandarin Oriental, Costa Navarino ξεχωρίζει για την αρμονική του ενσωμάτωση στο φυσικό περιβάλλον με περισσότερα από 2.700 ελαιόδεντρα να πλαισιώνουν μια αρχιτεκτονική που “συνομιλεί” φυσικά με τη μεσσηνιακή γη.

Ένα καταφύγιο ευεξίας και μακροζωίας: Το ταξίδι της Μεταμόρφωσης

Το 2026 ορίζεται από μια ολιστική προσέγγιση στη μακροζωία και την ενσυνειδητότητα, αντιμετωπίζοντας την ευεξία ως μια εξελικτική μεταμόρφωση. Ένα προσεκτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα συνεργασιών με διεθνώς αναγνωρισμένους ειδικούς ξεδιπλώνεται μέσα στη γαλήνια φυσική ομορφιά της Μεσσηνίας.

Ξεχωρίζει το exclusive τετραήμερο retreat «Step into Self» (7–11 Μαΐου), με επικεφαλής την Taryn Toomey, ιδρύτρια του The Class, και την Ally Bogard – μια βιωματική διαδρομή επανασύνδεσης και ουσιαστικής ανανέωσης.

Το μονοπάτι προς την ευεξία συμπληρώνεται από εγκαταστάσεις παγκόσμιας κλάσης, όπως το Mouratoglou Tennis Center, το Moraitis Watersports Costa Navarino και τα εμβληματικά γήπεδα γκολφ του προορισμού, ενισχύοντας τη ζωτικότητα και την ψυχική ισορροπία.

Η υψηλή γαστρονομία στο προσκήνιο: Το ταξίδι της Γένεσης

Η γαστρονομική αφήγηση εισέρχεται σε ένα νέο κεφάλαιο, τη “Γένεση”, επιστρέφοντας στην απαρχή της γεύσης, εκεί όπου η γη, η εποχικότητα και η δεξιοτεχνία διαμορφώνουν κάθε δημιουργία.

Στον κομψό χώρο του The Private Kitchen, το resort θα φιλοξενήσει τρεις σεφ με τρία αστέρια Michelin: τον Frédéric Anton του Le Pré Catelan, τον Julien Royer του Odette και τον Arnaud Lallement του L’Assiette Champenoise. Παράλληλα, το Oliviera θα αναδείξει τις ξεχωριστές γεύσεις των καταξιωμένων Ελλήνων σεφ Λευτέρη Λαζάρου και Σωτήρη Ευαγγέλου, προσφέροντας μια γαστρονομική εξερεύνηση με ρίζες στην τοπική παράδοση.

Το πνεύμα της δημιουργίας συνεχίζεται στο Tahir, όπου οι γεύσεις της Μέσης Ανατολής και της Ιταλίας συνδυάζονται αρμονικά, ενώ ξεχωριστή στιγμή θα αποτελέσει το αφιέρωμα στον οίκο Château d’Esclans κατά τη διάρκεια ενός signature Sunday BBQ.

Παράλληλα, ο Ιταλός maestro της κουζίνας Daniele Cason συνεχίζει τη γαστρονομική του πορεία στο Pizza Sapienza by Daniele Cason.

Η τέχνη του fine drinking

Συμπληρώνοντας τη γαστρονομική ατζέντα, η σεζόν εξελίσσεται σε μια σύγχρονη “τελετουργία”, μια εκλεπτυσμένη γιορτή αφιερωμένη στους εκλεκτούς οίνους, τα premium αποστάγματα και την απόλαυση της συντροφικότητας.

Για πρώτη φορά, το resort παρουσιάζει μια βραδιά αφιερωμένη στον ιστορικό οίκο Château Margaux, ενώ ξεχωρίζουν και οι οινικές συναντήσεις με κορυφαίους παραγωγούς όπως οι Champagne Henri Giraud, Château Angélus, Maison Joseph Drouhin και T-OINOS.

Στον κόσμο του mixology, οι επισκέπτες θα απολαύσουν ξεχωριστές βραδιές στο Three Admirals, με το Line Athens, το οποίο κατατάσσεται στο No. 8 της λίστας The World’s 50 Best Bars, να μεταφέρει τη δημιουργική του φιλοσοφία στον χώρο.

Μεσσηνιακές ρίζες, καταβολές και διαδρομές: Το ταξίδι του Νόστου

Αγκαλιάζοντας την ιστορία 4.500 ετών της περιοχής, η Costa Navarino προσκαλεί τους επισκέπτες να να ανακαλύψουν εκ νέου τον τόπο και την κληρονομιά του. Σε αυτό το μοναδικό περιβάλλον, το Mandarin Oriental, Costa Navarino επιμελείται ολιστικές εμπειρίες βασισμένες στην ευεξία, την ισορροπία και την αναζωογονητική δύναμη του τοπίου.

Στην Costa Navarino, βιωματικές εμπειρίες εμπνευσμένες από τις αρχαίες αφηγήσεις της περιοχής ζωντανεύουν το πνεύμα της Μεσσηνίας: από το Messenian Odyssey Trail με σταθμούς το Ανάκτορο του Νέστορα και την παραλία της Βοϊδοκοιλιάς, έως τα εργαστήρια υφαντικής.

Βαθιά ριζωμένες στο διαχρονικό πνεύμα της φιλοξενίας, αυτές οι επιμελημένες εμπειρίες λειτουργούν ως γέφυρα ανάμεσα στην ιστορία και το σύγχρονο προσωπικό ταξίδι εξέλιξης κάθε επισκέπτη.

Τη φετινή σεζόν, το Mandarin Oriental, Costa Navarino προσφέρει ένα καταφύγιο ουσιαστικών εμπειριών και εκλεπτυσμένης φιλοξενίας, δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για αυτογνωσία και αξέχαστες αναμνήσεις.

Σχετικά με το Mandarin Oriental, Costa Navarino

Σε μια καταπράσινη τοποθεσία στην πλαγιά του Navarino Bay, στη νοτιοδυτική ακτή της Πελοποννήσου, ένα από τα πιο παρθένα και συναρπαστικά τοπία της Μεσογείου, το Mandarin Oriental, Costa Navarino συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα, τις θρυλικές υπηρεσίες και την ελληνική φιλοξενία.

Το Resort, που περιβάλλεται από καταπράσινους λόφους με ελαιόδεντρα, προσφέρει 99 κομψά διακοσμημένες σουίτες και βίλες, καθεμία με εξαιρετική θέα και άνετους χώρους. Με έναν απρόσκοπτο συνδυασμό μοντέρνας διακόσμησης και χειροποίητων στοιχείων, όλες οι σουίτες διαθέτουν βεράντα ή μπαλκόνι, ενώ οι βίλες ιδιωτικές πισίνες.

Με πέντε εξαιρετικά εστιατόρια και μπαρ, που συμπληρώνονται από ένα γεμάτο ενέργεια beach club και world-class Spa & Fitness εγκαταστάσεις, το Resort περιβάλλεται από ένα εξαιρετικό γήπεδο γκολφ 18 οπών και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα αθλητικών, υπαίθριων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, που εξασφαλίζουν μια αξέχαστη διαμονή για κάθε επισκέπτη.

Σχετικά με τον Όμιλο Mandarin Oriental Hotel Group

Η Mandarin Oriental είναι ο βραβευμένος ιδιοκτήτης και διαχειριστής μερικών από τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία, resorts και κατοικίες

παγκοσμίως. Κάθε μοναδικό κατάλυμα αντικατοπτρίζει τη διττή ασιατική κληρονομιά του Ομίλου, αποτυπώνοντας παράλληλα την ουσία του εκάστοτε προορισμού, που εκφράζεται συμβολικά μέσα από τη βεντάλια κάθε ξενοδοχείου,

δημιουργημένη από τοπικούς καλλιτέχνες. Με οδηγό το πάθος για το εξαιρετικό, κάθε μετά και παντού, αποστολή του Ομίλου είναι να δημιουργεί εμπειρίες που εμπλουτίζουν τον χρόνο και μεταμορφώνουν το καθημερινό σε μοναδικό, μετατρέποντας τους επισκέπτες σε αφοσιωμένους φίλους του brand, μέσα από τη θρυλική του εξυπηρέτηση.

Σήμερα, ο Όμιλος διαχειρίζεται 45 ξενοδοχεία, 12 residences και 35 exclusive homes σε 28 χώρες και περιοχές, με πολλά ακόμη έργα υπό ανάπτυξη, συνεχίζοντας να ηγείται καινοτόμα στον χώρο της πολυτελούς φιλοξενίας με μακροπρόθεσμη, βιώσιμη ανάπτυξη.