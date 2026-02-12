Ντόρα Μπακογιάννη: «Το σκέφτομαι αν θα είμαι υποψήφια στις επόμενες εκλογές»

Το ενδεχόμενο να διεκδικήσει εκ νέου την ψήφο των πολιτών των Χανίων στις εθνικές εκλογές του 2027 άφησε ανοιχτό η Ντόρα Μπακογιάννη, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η τελική της απόφαση δεν έχει ακόμη ληφθεί και δεν αποτελεί προσωπική υπόθεση. Μιλώντας σε εκπομπή του ΣΚΑΪ, η βουλευτής Χανίων της Νέα Δημοκρατία ανέφερε πως βασικός της στόχος είναι να ολοκληρώσει τη σημερινή της θητεία με συνέπεια και αποτελεσματικότητα. «Το σκέφτομαι, αλλά εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και από τις αποφάσεις της παράταξης. Δεν είμαι μοναχικός καβαλάρης», σημείωσε, τονίζοντας ότι παραμένει ενεργή πολιτικά, ανεξάρτητα από το αν θα συνεχίσει κοινοβουλευτικά. «Διάλογος χωρίς παραχωρήσεις» στα ελληνοτουρκικά Στο σκέλος της εξωτερικής πολιτικής, η κ. Μπακογιάννη σχολίασε τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, υποστηρίζοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε κλίμα ειλικρινούς συζήτησης και με σαφήνεια θέσεων. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα προσήλθε στον διάλογο χωρίς να θέσει υπό αμφισβήτηση κυριαρχικά της δικαιώματα, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί υποχωρητικότητας. Επισήμανε ότι «πουθενά στον κόσμο δεν έχει υπάρξει λύση χωρίς διάλογο», προσθέτοντας πως ακόμη και χώρες σε εμπόλεμη κατάσταση διατηρούν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας. Εκτίμησε δε ότι έως το 2027, οπότε και ενδέχεται να συμπέσουν εκλογικές αναμετρήσεις σε Ελλάδα και Τουρκία, δεν αναμένονται δραματικές εξελίξεις, αλλά σταδιακή προσπάθεια εδραίωσης ενός κλίματος σταθερότητας. Αναφορικά με την κριτική που ασκείται από τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή, έκανε λόγο για εσωκομματικές στοχεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι η ουσία βρίσκεται στη διατήρηση της ελληνικής θέσης και στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της χώρας. Το ΠΑΣΟΚ και οι πολιτικές ισορροπίες Σχολιάζοντας την εσωτερική πολιτική σκηνή, η κ. Μπακογιάννη εξέφρασε προβληματισμό για την εικόνα του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι ως κόμμα με κυβερνητική εμπειρία οφείλει να έχει σαφή προσανατολισμό. «Όταν ένα κόμμα εξουσίας παραπαίει, αυτό δεν βοηθά τη λειτουργία της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας», ανέφερε. Για τον Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι διαθέτει την πολιτική εμπειρία να οργανώσει νέο πολιτικό εγχείρημα, εφόσον το επιλέξει. Όσον αφορά τη Μαρία Καρυστιανού, σχολίασε ότι ορισμένες από τις θέσεις της κινούνται – όπως είπε – στον χώρο της δεξιάς και ακροδεξιάς ρητορικής, αναφέροντας τη ΝΙΚΗ και τον Κυριάκο Βελόπουλο ως παραδείγματα. Η ίδια, πάντως, κατέστησε σαφές ότι προτεραιότητά της παραμένει η ολοκλήρωση της τρέχουσας θητείας της, αφήνοντας ανοιχτό – αλλά όχι προεξοφλημένο – το επόμενο πολιτικό της βήμα.