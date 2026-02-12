«Έκλεψε» 571.644 αιγοπρόβατα από την Κρήτη … η ΑΑΔΕ!

Τι συνέβη με το νέο σύστημα κατανομής επιλέξιμων δημόσιων βοσκοτόπων που είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του ζωικού κεφαλαίου αλλά και των κτηνοτρόφων.
Σε μείωση των αιγοπροβάτων στην Κρήτη … προχώρησε η ΑΑΔΕ, υπολογίζοντας ζωικό κεφάλαιο και κατά συνέπεια επιδοτήσεις με το νέο σύστημα ανακατανομής των βοσκοτόπων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά από την ΑΑΔΕ τα αιγοπρόβατα μειώθηκαν κατά 571.664 ενώ στο ίδιο διάστημα οι Κρητικοί κτηνοτρόφοι έγιναν κατά 1049 λιγότεροι.
Πρόκειται για το αποτέλεσμα της νέας διαδικασίας κατανομής επιλέξιμων δημόσιων βοσκοτόπων και όχι λόγω πραγματικής συρρίκνωσης του ζωικού κεφαλαίου εμφανίζεται η μείωση κατά 23,21% στον αριθμό αιγοπροβάτων που υπολογίστηκαν στην Κρήτη για τις ενισχύσεις του 2025.
Σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ο αριθμός των αιγοπροβάτων που υπολογίστηκε με βάση το νέο κανονιστικό πλαίσιο είναι:
-23,21% χαμηλότερος από τα δηλωθέντα στο ΟΣΔΕ 2025
-29,49% χαμηλότερος από τα δηλωθέντα στο ΟΣΔΕ 2024
Ωστόσο, όπως προκύπτει από τη διευκρινιστική ανακοίνωση, η εικόνα αυτή δεν αντανακλά πραγματική απώλεια ζώων αλλά διαφοροποίηση στον τρόπο υπολογισμού των επιλέξιμων μονάδων.
Τα δηλωθέντα στοιχεία στην Κρήτη
Τα στοιχεία των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για κτηνοτρόφους με έδρα την Κρήτη αποτυπώνουν:
-2025: 25.609 αιγοπροβατοτρόφοι – 6.411.231 αιγοπρόβατα
-2024: 26.658 αιγοπροβατοτρόφοι – 6.982.895 αιγοπρόβατα
Η διαφορά ανέρχεται σε 571.664 λιγότερα δηλωθέντα αιγοπρόβατα μέσα σε έναν χρόνο και 1.049 λιγότερους αιγοπροβατοτρόφους.
Τι διευκρινίζει η ΑΑΔΕ
Στην απάντησή της προς την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, κατόπιν αιτήματος χορήγησης εγγράφων από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι στο αρχικό έγγραφο έγινε εκ παραδρομής χρήση του όρου «τεχνική λύση» για το 2025, ενώ ο ορθός όρος είναι «Κατανομή Επιλέξιμων Δημόσιων Βοσκοτόπων».
Με το νέο πλαίσιο:
Για πρώτη φορά εισήχθη το στοιχείο της ομορότητας.
Οι πληρωμές βασίστηκαν σε στοιχεία πραγματικής παραγωγής γάλακτος και κρέατος από το σύστημα «ΑΡΤΕΜΙΣ» του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα τιμολόγησης από το myDATA καθώς και φορολογικά στοιχεία από τις δηλώσεις εισοδήματος.
Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η αναφορά σε «παραγωγούς (με ή χωρίς ζωικό κεφάλαιο)» δεν αφορά ενίσχυση κτηνοτροφικής δραστηριότητας χωρίς ζώα, αλλά γεωργική δραστηριότητα σε εκτάσεις που είχαν χαρακτηριστεί βοσκότοποι από το 2013 — κατηγοριοποίηση που εφαρμόζεται σταθερά από το 2015.
Σε περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν διαθέσιμα ειδικά στοιχεία στο «ΑΡΤΕΜΙΣ», η ΚΥΑ 3378/26-11-2025 προέβλεψε την καταβολή ενισχύσεων βάσει τιμολογίων (myDATA) και στοιχείων φορολογικής δήλωσης.
Διοικητική αναπροσαρμογή, όχι αποψίλωση κοπαδιών
Η «μείωση» που καταγράφεται στην Κρήτη αφορά τον αριθμό των ζώων που κρίθηκαν επιλέξιμα με βάση τη νέα μεθοδολογία και την ανακατανομή βοσκοτόπων. Δεν τεκμηριώνεται από τα στοιχεία πραγματική αποψίλωση του ζωικού κεφαλαίου στο νησί.
Η αλλαγή αποτυπώνει κυρίως:
–αυστηρότερη σύνδεση ζωικού κεφαλαίου και διαθέσιμης επιλέξιμης έκτασης,
–διασταύρωση με φορολογικά και παραγωγικά δεδομένα,
–νέο σύστημα υπολογισμού ενισχύσεων.
Με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να έχει αναλάβει από 1-1-2026 τις λειτουργίες της Αρχής Πληρωμής αγροτικών ενισχύσεων, η φετινή χρονιά σηματοδοτεί μετάβαση σε αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχου — με εμφανείς λογιστικές διαφοροποιήσεις, ιδίως σε περιοχές με έντονη κτηνοτροφική δραστηριότητα όπως η Κρήτη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ
Αναλυτικά, η Αρχή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις πληρωμές των κτηνοτρόφων, όπως αναφέρονται σε έγγραφη απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών (ΓΔΕΛΕΠ, πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ) της ΑΑΔΕ προς την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής κατόπιν αιτήματος χορήγησης εγγράφων από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
Εκ παραδρομής χρήση του όρου «τεχνική λύση» για το 2025
1)Στο αποσταλέν έγγραφο γίνεται εκ παραδρομής χρήση του όρου «τεχνική λύση» για το 2025, αντί του ορθού όρου «Κατανομή Επιλέξιμων Δημόσιων Βοσκοτόπων»
Με την εκ παραδρομής χρήση του όρου «τεχνική λύση», εξελήφθη εσφαλμένα ότι η διαδικασία πληρωμών που θεσπίσθηκε με την ΚΥΑ 3378/26-11-2025 (ΦΕΚ Β΄ 6327) και την Εγκύκλιο υπ’ αρ. 355829 από 19/12/2025 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για έτος 2025 αποτελεί επανάληψη της διαδικασίας που ακολουθείτο τα προηγούμενα χρόνια, ενώ στην πραγματικότητα για πρώτη φορά εισήχθη το στοιχείο της ομορότητας και, κυρίως, για πρώτη φορά έγιναν πληρωμές με βάση τα στοιχεία παραγωγής γάλακτος, κρέατος από το σύστημα «ΑΡΤΕΜΙΣ» του ΕΛΓΟ-Δήμητρα και το myDATA, καθώς και με εισοδηματικά κριτήρια αγροτικής δραστηριότητας από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκαν στην ΑΑΔΕ. Η χρήση στοιχείων κτηνοτροφικής δραστηριότητας για τη διασταύρωση της πραγματικής παραγωγής περιελήφθη στο Σχέδιο Δράσης που απεστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμφωνήθηκε με αυτή.
2) Εξάλλου, η αναφορά του εγγράφου της ΓΔΕΛΕΠ σε «παραγωγούς (με ή χωρίς ζωικό κεφάλαιο)», ερμηνεύθηκε εσφαλμένα, ως προς τους παραγωγούς χωρίς ζωικό κεφάλαιο, ότι αφορά σε ενίσχυση κτηνοτροφικής δραστηριότητας χωρίς να υπάρχουν ζώα, ενώ το αληθές είναι ότι αφορά ενίσχυση γεωργικής δραστηριότητας εντός περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί βοσκότοποι το 2013.Σημειωτέον ότι η κατηγοριοποίηση των εκτάσεων του 2013 σε βοσκοτόπους, αρόσιμες και μόνιμες (δενδρώδεις) καλλιέργειες χρησιμοποιείται από το 2015 έως σήμερα. Συνεπώς, η εντύπωση που δίνεται σε δημοσιεύματα ότι δόθηκαν ενισχύσεις σε κτηνοτρόφους χωρίς ζωικό κεφάλαιο είναι απολύτως εσφαλμένη.
3) Ως προς την υπόνοια αδικαιολόγητης καταβολής ενισχύσεων σε 29.000 κτηνοτρόφους χωρίς παραγωγή γάλακτος ή κρέατος, επισημαίνεται ότι υπάρχουν και άλλες κτηνοτροφικές δραστηριότητες που λαμβάνονται υπόψη, όπως λχ η παραγωγή τυροκομικών προϊόντων, γιαουρτιού κλπ από τους κτηνοτρόφους. Δεδομένου ότι γι’ αυτούς, όπως και για άλλους κτηνοτρόφους, δεν υπήρχαν διαθέσιμα ειδικά στοιχεία στο σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, η ΚΥΑ 3378/26-11-2025 (άρθρο 4 παράγραφος 5) προέβλεψε την καταβολή ενισχύσεων, με βάση τα δεδομένα τιμολόγησης από το myDATA, καθώς και τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
4) Ως προς το ζήτημα της κατανομής βοσκοτόπων, σε περίπτωση που δεν προκύπτει επάρκεια βοσκοτόπων προς διάθεση για το σύνολο των επιλέξιμων κτηνοτρόφων σε μια περιφερειακή ενότητα, στο εν λόγω έγγραφο της ΓΔΕΛΕΠ αναφέρθηκε εκ παραδρομής ότι 7.000 κτηνοτρόφοι έλαβαν μέρος του απαιτούμενου βοσκοτόπου με βάση το κριτήριο ζωοτροφών, ενώ το ακριβές είναι ότι οι εν λόγω 7.000 κτηνοτρόφοι έλαβαν μέρος του απαιτούμενου βοσκοτόπου με βάση φορολογικά δεδομένα, σύμφωνα με όσα προέβλεψε η Εγκύκλιος υπ’ αρ. 355829 από 19/12/2025 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.
5) Με βάση τα σχετικά στοιχεία, το πλήθος των αιγοπροβάτων που υπολογίστηκαν στην Κρήτη, με βάση το νέο κανονιστικό πλαίσιο, είναι κατά 23,21% χαμηλότερο από το πλήθος των αιγοπροβάτων που δηλώθηκαν στις Δηλώσεις ΟΣΔΕ για το 2025 και κατά 29,49% χαμηλότερο από τα δηλωθέντα αιγοπρόβατα στις Δηλώσεις ΟΣΔΕ για το 2024.
6) Για λόγους τάξης, θα σταλεί συμπληρωματική απάντηση της ΓΔΕΛΕΠ στον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής.
Η ΑΑΔΕ, έχοντας αναλάβει τις λειτουργίες της Αρχής Πληρωμής αγροτικών ενισχύσεων της χώρας από την 1-1-2026, εργάζεται εντατικά τόσο για την εξυγίανση και αναβάθμιση των διαδικασιών της αρχής πληρωμής όσο και για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου συστήματος υπολογισμού και καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων.
