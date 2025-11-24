Νέος γύρος κινητοποιήσεων: Αγρότες με τρακτέρ σε μπλόκα στις 30 Νοεμβρίου κατά της ακρίβειας και του κόστους παραγωγή

Από τις 30 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου οι αγρότες στήνουν μπλόκα πανελλαδικά, με στόχο να πιέσουν για τιμές και κόστος παραγωγής. Με βασικό αίτημα τις τιμές των προϊόντων τους και το κόστος παραγωγής, οι αγρότες ζεσταίνουν τις μηχανές των τρακτέρ τους, τα οποία θα αναπτυχθούν κατά το διάστημα 30 Νοεμβρίου με 5 Δεκεμβρίου σε όλη τη χώρα, όπως αποφασίστηκε στην ευρεία, και με μεγάλη συμμετοχή, πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας. Σταδιακά θα αρχίσουν να αναπτύσσονται μπλόκα από τα τρακτέρ, σε νευραλγικά σημεία της περιφέρειας ενώ οι κινητοποιήσεις θα κορυφωθούν στις 5 Δεκεμβρίου σε όλη τη χώρα με το κλείσιμο της Εθνικής Οδού. Στόχος των Θεσσαλών αγροτών είναι να δημιουργήσουν ένα ενιαίο μπλόκο στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης στον αυτοκινητόδρομο, όπως διαπιστώθηκε στη σύσκεψη που συγκάλεσε η Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ. Την ημερομηνία που θα βγάλουν τα τρακτέρ στους δρόμους θα ορίσουν οι Σερραίοι αγρότες στη Γενική Συνέλευση του Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου η οποία θα γίνει την Τρίτη 25 Νοεμβρίου στις 18:30 σε ξενοδοχείο της πόλης. Ενιαία θα βγούμε σε όλη την Ελλάδα, είτε σε Εθνικές Οδούς, είτε σε τελωνεία, είτε σε λιμάνια, είτε σε αεροδρόμια, ανάλογα με την περιοχή ώστε να ασκήσουμε την πίεση την κατάλληλη στην κυβέρνηση για να δώσει λύσεις, δήλωσε ο Πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Παλαμά Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας. Τα προβλήματα του κόσμου είναι τεράστια. Είναι τόσο μεγάλα που δεν είναι μόνο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είναι η αναξιοπιστία της κυβέρνησης, είναι ότι οι τιμές που δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής και εμείς αυτό θα το διεκδικήσουμε δυναμικά στους δρόμους, τόνισε ο εκπρόσωπος της Διεπαγγελαμτικής Βάμβακος Ελλάδας, Γιώργος Καραϊσκος. Πουλάμε 15 λεπτά τις πατάτες και στο σούπερ μάρκετ έχουν 1 ευρώ. Πουλάμε 1,4 γάλα και έχει 15 ευρώ το κιλό το τυρί. να σταματήσει αυτό το πράγμα γιατί είνα ληστεία και αισχροκέδρια, είπε ο Πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Μεσσηνίας. Οι αγρότες είναι ανυποχώρητοι στις διεκδικήσεις τους, παρότι έχουν ξεκινήσει οι πληρωμές των οφειλόμενων επιδοτήσεων. Προχθές 82.000 περίπου αγρότες έλαβαν το ποσό των 42 εκατομμυρίων ευρώ. Εκείνοι επιμένουν ότι υπάρχουν κι άλλα ζητήματα, όπως το κόστος της παραγωγής που είναι πάρα πολύ υψηλό, με αποτέλεσμα τα προϊόντα να φεύγουν σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές από το χωράφι τους για να φτάσουν στα ράφια των καταστημάτων σε πάρα πολύ υψηλές τιμές. Στο πλευρό των αγροτών βρίσκονται και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι ζητούν στήριξη από την κυβέρνηση, στην οποία καταλογίζουν καθυστερήσεις στα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν για την ευλογιά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, 417.000 αιγοπρόβατα έχουν θανατωθεί, με το μεγαλύτερο πλήγμα να το έχει δεχθεί η Θεσσαλία. Σε συνέντευξή του στο EΡΤnews, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μίλησε για τριπλή στήριξη στους κτηνοτρόφους. «Αυτή την εβδομάδα μαζί με το Υπ. Οικονομικών και το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης θα εξειδικευθούν αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για πρόσθετα μέτρα, με αποζημίωση για τις θανατώσεις ζώων, στήριξη για τις ζωοτροφές καθώς και για την απώλεια εισοδήματος για ένα έτος», ανέφερε.