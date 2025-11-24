Καιρός: Νέα κακοκαιρία από την Τρίτη με καταιγίδες σε 5 περιοχές – Η προειδοποίηση Καλλιάνου

Προηγούμενο Άρθρο
Συνάντηση Γκιλφόιλ – Γεωργιάδη: Αμερικανική τεχνολογία αιχμής...
Η πρέσβης των ΗΠΑ υπογράμμισε ότι η συνεργασία του...
Νέος γύρος κινητοποιήσεων: Αγρότες με τρακτέρ σε...
Από τις 30 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου οι αγρότες...
Μερομήνια Δεκεμβρίου: Τι “βλέπουν” για τον φετινό χειμώνα
Τα μερομήνια του Δεκεμβρίου δίνουν τα πρώτα «σήματα» για...
Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 55χρονος για τη φονική πυρκαγιά με νεκρούς μητέρα και αδελφό – Αίτημα για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη
Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο 55χρονος οδηγείται...