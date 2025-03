Νίκη-χρυσάφι για τον Ολυμπιακό που τον οδηγεί στην League Phase του Champions League!

Πολύ σημαντική η νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπόντο Γκλιμτ – Πλέον μοιάζει σχεδόν απίθανο να χάσει το απευθείας εισιτήριο για τη League Phase του Champions League ο Κυπελλούχος Ευρώπης!

Η νίκη με σκορ 2-1 στη ρεβάνς της φάσης των «16» του Europa League, ωστόσο, είναι από μόνη της πολύ σημαντική, παρά τον «ερυθρόλευκο» αποκλεισμό από την Ευρώπη για φέτος.

Olympiacos 🇬🇷 overtook Dinamo 🇭🇷 and will very likely qualify directly to UCL if they win Greek league! pic.twitter.com/HhqcRLk9xJ

— Football Meets Data (@fmeetsdata) March 13, 2025