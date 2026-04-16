«Νταντάδες της γειτονιάς»: Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις

Τα ποσά των ενισχύσεων για τη φροντίδα παιδιού μέσα από το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς».

Ανοίγουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» καθώς στις 24 Απριλίου ανοίγει η πλατφόρμα για την εγγραφή επιμελητών και επιμελητριών.

Στη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι όροι συμμετοχής των ωφελούμενων μητέρων και γονέων, καθώς και των επιμελητών και επιμελητριών για τη φροντίδα βρεφών και νηπίων.

Το πρόγραμμα προβλέπει ενίσχυση 500 ευρώ τον μήνα για τη φροντίδα παιδιού, με βασικό κριτήριο το ατομικό εισόδημα της μητέρας. Για ένα παιδί το όριο ορίζεται στις 24.000 ευρώ, για δύο παιδιά στις 27.000 ευρώ, ενώ από τρία παιδιά και άνω δεν θα υπάρχει εισοδηματικό όριο.

Τα κριτήρια για συμμετοχή στις «Νταντάδες της γειτονιάς»

Οι «Νταντάδες της Γειτονιάς» εφαρμόζονται για πρώτη φορά σε όλη τη χώρα.

Ωφελούμενες είναι οι εργαζόμενες, οι αυτοαπασχολούμενες και οι άνεργες μητέρες. Για ένα παιδί, το ατομικό εισόδημα της μητέρας μπορεί να φτάνει έως τις 24.000 ευρώ, για δύο παιδιά έως τις 27.000 ευρώ, ενώ για πρώτη φορά καταργούνται τα εισοδηματικά κριτήρια για τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι για πρώτη φορά λαμβάνεται κοινωνική μέριμνα και για τις φοιτήτριες και τις σπουδάστριες μητέρες.

Το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς»

Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα, έως 24.000 ευρώ για ένα παιδί, 27.000 ευρώ για δύο, και καθόλου για τρία συν παιδιά, ενώ οι προϋποθέσεις για όσους επιθυμούν να γίνουν επιμελητές είναι οι εξής:

• απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης,

• διαδικτυακό σεμινάριο,

• πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών,

• πιστοποιητικό υγείας,

• ποινικό μητρώο καθαρό από συγκεκριμένα αδικήματα

Η μητέρα λαμβάνει 500 ευρώ για πλήρη και 300 ευρώ για μερική απασχόληση, με στόχο την ενίσχυση της επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Η πληρωμή των επιμελητών πραγματοποιείται στο τέλος κάθε μήνα μέσω εργόσημου που καλύπτεται από το κράτος.

Social media και ανήλικοι: Τι προβλέπει η...

0
H συμβολή του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Το Ελληνικό Κέντρο...

Ισπανία-Πορτογαλία οι μεγάλες κερδισμένες του πολέμου- Άλμα...

0
H Ελλάδα έχει μείνει λίγο πίσω αλλά οι τουριστικοί...

Social media και ανήλικοι: Τι προβλέπει η νέα ευρωπαϊκή εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας

ΠΚ team ΠΚ team -
H συμβολή του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Το Ελληνικό Κέντρο...

Ισπανία-Πορτογαλία οι μεγάλες κερδισμένες του πολέμου- Άλμα σε κρατήσεις πτήσεων και ξενοδοχείων

ΠΚ team ΠΚ team -
H Ελλάδα έχει μείνει λίγο πίσω αλλά οι τουριστικοί...

Σπουδαία ανακάλυψη: Εντοπίστηκε τυχαία η ακριβής τοποθεσία του σπιτιού του Ουίλιαμ Σαίξπηρ

ΠΚ team ΠΚ team -
Πρόκειται για μια τυχαία ανακάλυψη που φωτίζει ωστόσο τα...

«Ξεχνάνε» να φύγουν: Παράδεισος για τους ψηφιακούς νομάδες η Κρήτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Δικτυώνονται μέσω social media και ψάχνουν από σπίτι μέχρι...

