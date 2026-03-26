Ντόναλντ Τραμπ: «Το Ιράν με εκλιπαρεί για μια συμφωνία»

Nέες δηλώσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο.
Νέο μήνυμα προς το Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο την ώρα που μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
Ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε ότι «για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, αυτοί ικετεύουν να κλείσουν συμφωνία, όχι εγώ. Και όλοι όσοι είδαν τι συνέβη ξέρουν γιατί. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Δεν ξέρω αν είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε».
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι οι Ιρανοί είναι «άθλιοι μαχητές, αλλά εξαιρετικοί διαπραγματευτές». Ισχυρίστηκε επίσης ότι το Ιράν «είχε σχέδιο να καταλάβει τη Μέση Ανατολή» και χρησιμοποίησε την απειλή της κατοχής πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη ως δικαιολογία για τις επιθέσεις.
Παράλληλα ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν εξοντώσει «εντελώς» το ναυτικό και την αεροπορία του Ιράν και έχουν καταστρέψει «σχεδόν το 90%» των εκτοξευτών πυραύλων του Ιράν, καθώς και «πιθανώς πάνω από το 90%» των ίδιων των πυραύλων.
«Στην αρχή του πολέμου υπολογίσαμε ότι θα χρειαζόμασταν περίπου τέσσερις έως έξι εβδομάδες για να ολοκληρώσουμε την αποστολή μας. Είκοσι έξι ημέρες μετά, είμαστε εξαιρετικά, εξαιρετικά μπροστά από το χρονοδιάγραμμα», τόνισε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος.
Cretalive