Δικαστική απόφαση-σεισμός: 20χρονη «γονάτισε» Meta και YouTube – Αποζημίωση 3 εκατ. ευρώ για τον εθισμό της

Μια υπόθεση με ιδιαίτερη βαρύτητα για το μέλλον των ψηφιακών πλατφορμών κατέληξε σε δικαστική απόφαση υπέρ μιας νεαρής γυναίκας, η οποία κατήγγειλε ότι οδηγήθηκε σε εθισμό και σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα από τη χρήση των κοινωνικών δικτύων Instagram και YouTube. Το δικαστήριο δικαίωσε την προσφεύγουσα, επιδικάζοντάς της αποζημίωση ύψους 3 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα σημαντικό νομικό προηγούμενο. Η εξέλιξη είχε άμεσο αντίκτυπο και στις αγορές, με τις μετοχές των εμπλεκόμενων εταιρειών να καταγράφουν πτώση. Η ταυτότητα της νεαρής παραμένει προστατευμένη, καθώς τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν όταν ήταν ανήλικη. Για μεγάλο διάστημα ήταν γνωστή μόνο με τα αρχικά KGM, ενώ στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι ονομάζεται Kaley, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτονται περαιτέρω προσωπικά στοιχεία. Σήμερα είναι 20 ετών. Μέσα από την κατάθεσή της, περιέγραψε την πορεία της στα κοινωνικά δίκτυα, η οποία ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία: χρήση του YouTube από τα έξι, δημιουργία λογαριασμού στο Instagram στα εννέα και έντονη δραστηριότητα σε πολλαπλές πλατφόρμες κατά την προεφηβεία. Όπως ανέφερε, η συνεχής έκθεση στο περιεχόμενο και οι μηχανισμοί των πλατφορμών –όπως η αυτόματη αναπαραγωγή βίντεο στο YouTube– την κρατούσαν συνδεδεμένη έως και 16 ώρες ημερησίως. «Σταμάτησα να αλληλεπιδρώ με την οικογένειά μου επειδή περνούσα όλο μου τον χρόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», κατέθεσε χαρακτηριστικά. Η ίδια περιέγραψε ότι η καθημερινότητά της περιστρεφόταν γύρω από τις εφαρμογές: από τον έλεγχο ειδοποιήσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας έως τη συνεχή χρήση από το πρωί. Παράλληλα, ανέφερε ότι η έλλειψη ανταπόκρισης στις αναρτήσεις της επηρέασε την αυτοεικόνα της, κάνοντάς την να αισθάνεται «ανασφαλής» και «άσχημη». Σύμφωνα με την κατάθεσή της, η παρατεταμένη χρήση των social media συνδέθηκε με την εμφάνιση άγχους και κατάθλιψης ήδη από την ηλικία των δέκα ετών, ενώ στη συνέχεια οδήγησε σε αυτοτραυματισμό και αυτοκτονικές σκέψεις. Επιπλέον, έκανε λόγο για ανάπτυξη διαταραχής σωματικής δυσμορφίας, καθώς και για επιδείνωση των κοινωνικών της σχέσεων και της σχολικής της επίδοσης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πώς οι πλατφόρμες επηρέασαν την αντίληψη που είχε για τον εαυτό της σε μια κρίσιμη αναπτυξιακή περίοδο. «Ένιωθα ότι έπρεπε να είμαι εκεί όλη την ώρα… αν δεν ήμουν, θα έχανα κάτι», ανέφερε, περιγράφοντας την έντονη εξάρτηση.