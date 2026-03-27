Οι Αρχηγοί των Εκκλησιών στην Ιερουσαλήμ ετοιμάζονται για το Πάσχα εν μέσω πολέμου

Σαφείς οδηγίες για τις συνθήκες τέλεσης των ακολουθιών καθώς και το τι θα γίνει σχετικά με την τελετή του Αγίου Φωτός, ζήτησαν οι Αρχηγοί των Εκκλησιών από την κυβέρνηση του Ισραήλ.
Στην Ιερουσαλήμ συνεδρίασε το Συμβούλιο των Αρχηγών των Χριστιανικών Εκκλησιών και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων με σημερινή του ανακοίνωση, αναφέρεται στο περιεχόμενο και το μήνυμα που έστειλαν για το Πάσχα οι επικεφαλής των Εκκλησιών.
Σύμφωνα με το Πατριαρχείο, έγινε εκτενής συζήτηση σχετικά με τον τρόπο τέλεσης των τελετών τη Μεγάλη Εβδομάδα και του Πάσχα, καθώς και η ανταλλαγή των επισκέψεων μεταξύ των Εκκλησιών μέσα στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που επικρατούν εξαιτίας του πολέμου που μαίνεται στη Μέση Ανατολή.
Οι Αρχηγοί των Χριστιανικών Εκκλησιών έστειλαν επίσης επιστολή προς τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας με την οποία ζητούν σαφείς οδηγίες για τις συνθήκες τέλεσης των ακολουθιών καθώς και το τι θα γίνει σχετικά με την τελετή του Αγίου Φωτός το Μεγάλο Σάββατο στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως.
Το Πασχαλινό μήνυμα
Επιπρόσθετα, η συνεδρίαση του Συμβουλίου, που έγινε υπό την Προεδρία του Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ενέκρινε το Πασχαλινό μήνυμα το οποίο θα αναγνωστεί προς τα ποίμνιά τους. Σε αυτό γίνεται αναφορά στην έκρυθμη κατάσταση που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος στην Ιερουσαλήμ, την Γάζα, τον Λίβανο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
“Κατά τις εβδομάδες που προηγήθηκαν του φετινού εορτασμού του πάθους και της αναστάσεως του Χριστού, ένας νέος και καταστροφικός περιφερειακός πόλεμος έχει και πάλι βυθίσει τους Αγίους Τόπους και την ευρύτερη Μέση Ανατολή σε αναταραχή. Κάθε ημέρα που περνά φέρνει ολοένα και πιο σφοδρές κλιμακώσεις — έναν αμείλικτο κύκλο θανάτου, καταστροφής και τρομακτικού πόνου που πλέον διαχέεται σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα από αυξανόμενες οικονομικές δυσχέρειες. Από τον μαυρισμένο καπνό αυτής της διευρυνόμενης καταστροφής, ένα βαθύ σκοτάδι έχει κατακλύσει την περιοχή μας, τόσο αποπνικτικό όσο ο αέρας μέσα στον σφραγισμένο τάφο του σταυρωμένου Χριστού. Η ίδια η ελπίδα φαίνεται να μας έχει εγκαταλείψει”, αναφέρεται.
“Μέσα σε αυτούς τους κατακλυσμιαίους καιρούς, εμείς, οι Πατριάρχες και Προκαθήμενοι των Εκκλησιών στην Ιερουσαλήμ, επιβεβαιώνουμε αυτά τα ισχυρά και ενθαρρυντικά λόγια προς τις κοινότητές μας και προς τους Χριστιανούς σε όλο τον κόσμο ως την καρδιά του Πασχαλινού μας Μηνύματος. Διότι «όπως ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς με τη δόξα του Πατέρα, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε νέα ζωή» (Ρωμαίους 6:4β)”, προσθέτουν.
Οι Αρχηγοί των Χριστιανικών Εκκλησιών εύχονται όπως η Ανάσταση του Κυρίου φέρει και τον τερματισμό των πολεμικών συγκρούσεων καθώς και την πολυπόθητη ειρήνη στην περιοχή.
“Σύμφωνα με αυτή τη βαθιά αλήθεια, καλούμε τους πιστούς και όλους τους ανθρώπους καλής θελήσεως να εργαστούν και να προσεύχονται αδιάκοπα για την ανακούφιση των αμέτρητων πληθών σε όλη τη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής, που υποφέρουν βαριά από τις καταστροφές αυτού του πολέμου. Παράλληλα, τους καλούμε να υψώσουν τη φωνή τους και να μεσιτεύσουν για τον άμεσο τερματισμό της αιματοχυσίας και για να επικρατήσουν επιτέλους η δικαιοσύνη και η ειρήνη σε όλη την πληγείσα από τον πόλεμο περιοχή μας — ξεκινώντας από την Ιερουσαλήμ και επεκτεινόμενη στη Γάζα, στον Λίβανο και σε όλη τη Αγία Γη· στις χώρες του Κόλπου και την Τεχεράνη· και έως τα πέρατα της γης”, αναφέρουν στην έκκλησή στους.
“Με αυτήν την ίδια βαθιά πίστη στη μεταμορφωτική δύναμη της Αναστάσεως του Χριστού, μέσα στις δικές μας δοκιμασίες, ας ανταλλάξουμε μεταξύ μας εκείνον τον αρχαίο πασχαλινό χαιρετισμό που αντηχεί στους αιώνες: «Χριστός Ανέστη!»”, καταλήγουν.
Την ίδια ημέρα τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο επισκέφθηκε η Πρόξενος του Ηνωμένου Βασιλείου στα Ιεροσόλυμα, Helen Winston.
Η Βρετανή διπλωμάτης ενημερώθηκε από τον Πατριάρχη για την κατάσταση στη Σιωνίτιδα Εκκλησία καθώς και για τις προσπάθειες τις οποίες καταβάλουν από την πλευρά τους οι άλλες Χριστιανικές Εκκλησίες στην περιοχή για την υπέρβαση των δυσκολιών του συνεχιζόμενου πολέμου.
ΠΗΓΗ: http://orthodoxianewsagency.gr / ΠΑΤΡΙΣ