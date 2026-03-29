Ιεροσόλυμα: Σοκ από την απαγόρευση λειτουργίας στον Πανάγιο Τάφο για πρώτη φορά μετά από αιώνες

Έντονη ανησυχία προκαλεί στην παγκόσμια χριστιανική κοινότητα το γεγονός ότι, για πρώτη φορά εδώ και αιώνες, δεν επετράπη η τέλεση της λειτουργίας της Κυριακής των Βαΐων στον Πανάγιο Τάφο, σύμφωνα με το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Όπως μεταδίδει το Associated Press, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, καρδινάλιος Πιερμπαττίστα Πιτζαμπάλα, μαζί με τον Φύλακα του Ναού της Αναστάσεως, πατέρα Φραντσέσκο Ιέλπο, επιχείρησαν το πρωί της Κυριακής να μεταβούν στον χώρο για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η μετάβαση γινόταν χωρίς πομπή ή δημόσιο χαρακτήρα, οι δύο θρησκευτικοί ηγέτες εμποδίστηκαν καθ’ οδόν και τελικά αναγκάστηκαν να επιστρέψουν, χωρίς να πραγματοποιηθεί η λειτουργία. Σε ανακοίνωσή του, το Πατριαρχείο κάνει λόγο για ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό, τονίζοντας ότι δημιουργείται ένα επικίνδυνο προηγούμενο, καθώς –όπως επισημαίνεται– παραβλέπεται η θρησκευτική σημασία των ημερών για δισεκατομμύρια πιστούς σε όλο τον κόσμο. Υπενθυμίζεται ότι από τα τέλη Φεβρουαρίου 2026, ο Ναός της Αναστάσεως και άλλα ιερά προσκυνήματα στην περιοχή παραμένουν κλειστά για το κοινό, λόγω των πολεμικών συγκρούσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Πανάγιος Τάφος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τόπους λατρείας της Χριστιανοσύνης, υπό τη διαχείριση της Καθολικής, της Ελληνορθόδοξης και της Αρμενικής Εκκλησίας. Την ίδια ώρα, από το Βατικανό, ο Πάπας Λέων προχώρησε σε αυστηρή παρέμβαση με αφορμή τις εξελίξεις, υπογραμμίζοντας ότι η θρησκεία δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως μέσο νομιμοποίησης της βίας. Μιλώντας από την πλατεία του Αγίου Πέτρου, τόνισε ότι «ο Θεός απορρίπτει τις προσευχές εκείνων που προκαλούν πολέμους», καλώντας σε άμεση αποκλιμάκωση. Ο Ποντίφικας επανέλαβε την ανάγκη για ειρήνη, επισημαίνοντας ότι το μήνυμα του Χριστού δεν συνδέεται με τη σύγκρουση, αλλά με τη συμφιλίωση, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές.