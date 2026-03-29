Αναζήτηση
ΔΙΕΘΝΗΕΛΛΑΔΑΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ιεροσόλυμα: Σοκ από την απαγόρευση λειτουργίας στον Πανάγιο Τάφο για πρώτη φορά μετά από αιώνες

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Έντονη ανησυχία προκαλεί στην παγκόσμια χριστιανική κοινότητα το γεγονός ότι, για πρώτη φορά εδώ και αιώνες, δεν επετράπη η τέλεση της λειτουργίας της Κυριακής των Βαΐων στον Πανάγιο Τάφο, σύμφωνα με το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Όπως μεταδίδει το Associated Press, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, καρδινάλιος Πιερμπαττίστα Πιτζαμπάλα, μαζί με τον Φύλακα του Ναού της Αναστάσεως, πατέρα Φραντσέσκο Ιέλπο, επιχείρησαν το πρωί της Κυριακής να μεταβούν στον χώρο για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η μετάβαση γινόταν χωρίς πομπή ή δημόσιο χαρακτήρα, οι δύο θρησκευτικοί ηγέτες εμποδίστηκαν καθ’ οδόν και τελικά αναγκάστηκαν να επιστρέψουν, χωρίς να πραγματοποιηθεί η λειτουργία.

Σε ανακοίνωσή του, το Πατριαρχείο κάνει λόγο για ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό, τονίζοντας ότι δημιουργείται ένα επικίνδυνο προηγούμενο, καθώς –όπως επισημαίνεται– παραβλέπεται η θρησκευτική σημασία των ημερών για δισεκατομμύρια πιστούς σε όλο τον κόσμο.

Υπενθυμίζεται ότι από τα τέλη Φεβρουαρίου 2026, ο Ναός της Αναστάσεως και άλλα ιερά προσκυνήματα στην περιοχή παραμένουν κλειστά για το κοινό, λόγω των πολεμικών συγκρούσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Πανάγιος Τάφος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τόπους λατρείας της Χριστιανοσύνης, υπό τη διαχείριση της Καθολικής, της Ελληνορθόδοξης και της Αρμενικής Εκκλησίας.

Την ίδια ώρα, από το Βατικανό, ο Πάπας Λέων προχώρησε σε αυστηρή παρέμβαση με αφορμή τις εξελίξεις, υπογραμμίζοντας ότι η θρησκεία δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως μέσο νομιμοποίησης της βίας. Μιλώντας από την πλατεία του Αγίου Πέτρου, τόνισε ότι «ο Θεός απορρίπτει τις προσευχές εκείνων που προκαλούν πολέμους», καλώντας σε άμεση αποκλιμάκωση.

Ο Ποντίφικας επανέλαβε την ανάγκη για ειρήνη, επισημαίνοντας ότι το μήνυμα του Χριστού δεν συνδέεται με τη σύγκρουση, αλλά με τη συμφιλίωση, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Οι Αρχηγοί των Εκκλησιών στην Ιερουσαλήμ ετοιμάζονται για το Πάσχα εν μέσω πολέμου
Επόμενο άρθρο
Ηλεκτρική ενέργεια: Έρχονται τα δυναμικά τιμολόγια με οφέλη για τους καταναλωτές
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Έκτακτο επίδομα 200 ευρώ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της νέας «επιταγής» στήριξης

ΠΚ team ΠΚ team -
Σε φάση επεξεργασίας βρίσκεται νέο πακέτο οικονομικής στήριξης, στο...

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

ΠΚ team ΠΚ team -
Με μεγάλη δράση στην Πλατεία Συντάγματος. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός...

Μαρινέλλα: Την Τρίτη η κηδεία της μεγάλης τραγουδίστριας στη Μητρόπολη Αθηνών – Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της

ΠΚ team ΠΚ team -
Η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο όπως...

Τα ‘σπασε ο Αντώνης Μαρτσάκης! Γλέντι μέχρι πρωίας για τους απόδημους Κρήτες του Μόντρεαλ

ΠΚ team ΠΚ team -
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστας...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST