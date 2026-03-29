Ιερουσαλήμ: Βαρύ το πέπλο του πολέμου ενόψει Πάσχα – Έκκληση να ανοίξει ο Πανάγιος Τάφος

Οι εκκλησιαστικοί ηγέτες στην Ιερουσαλήμ κάλεσαν το Σάββατο το Ισραήλ να ανοίξει εκ νέου τον Ναό του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ εν όψει των ετήσιων εορτασμών του Πάσχα.

Μιλώντας στο Anadolu, ο Ίσσα Μούσλεχ, εκπρόσωπος του Ελληνικού Ορθόδοξου Πατριαρχείου της Ιερουσαλήμ, δήλωσε ότι οι εκκλησιαστικοί ηγέτες παροτρύνουν το Ισραήλ να ανοίξει πλήρως την εκκλησία, ώστε να καταστεί δυνατή η τέλεση των εορτασμών της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα.

Το Πάσχα γιορτάζεται σε διαφορετικές ημερομηνίες στις διάφορες εκκλησιαστικές ομολογίες, με τις δυτικές εκκλησίες να το γιορτάζουν στις 5 Απριλίου το 2026 και τις ανατολικές εκκλησίες στις 12 Απριλίου.

Από τις 28 Φεβρουαρίου, οι ισραηλινές αρχές έχουν κρατήσει κλειστή την Εκκλησία του Παναγίου Τάφου και το Τζαμί Αλ-Ακσά, επικαλούμενες τον συνεχιζόμενο πόλεμο Ισραήλ-ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Ο Μούσλεχ δήλωσε: «Οι εκκλησιαστικοί ηγέτες στην Ιερουσαλήμ καλούν το Ισραήλ να ανοίξει πλήρως την Εκκλησία του Παναγίου Τάφου για να γιορταστούν η Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα».

Ένας άλλος αξιωματούχος της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ιερουσαλήμ, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί, δήλωσε στο Anadolu ότι ο Πατριάρχης Θεόφιλος Γ΄ πραγματοποιεί διεθνείς επαφές για να ασκήσει πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση ώστε να ανοίξει ξανά τις εκκλησίες κανονικά κατά τη διάρκεια των εορτών.

«Σιωπηλή και κλειστή»

Η Ιερουσαλήμ παραμένει σιωπηλή και κλειστή, καθώς οι μεγάλες ιερές τοποθεσίες έχουν σφραγιστεί την ώρα που ο πόλεμος με το Ιράν εισέρχεται στην πέμπτη του εβδομάδα. Όπως μεταδίδει το Associated Press, η ατμόσφαιρα διαφέρει έντονα από την εικόνα μιας συνηθισμένης άνοιξης, όταν οι μεγαλύτερες ημέρες σηματοδοτούν περίοδο οικογενειακών συναθροίσεων και τουριστικής κίνησης ενόψει του Πάσχα.

«Μεταλλικά ρολά καλύπτουν σχεδόν όλα τα καταστήματα στην Παλιά Πόλη, όπου βρίσκονται τα σημαντικότερα θρησκευτικά προσκυνήματα, ενώ μόνο σποραδικά βήματα αντηχούν στα έρημα λιθόστρωτα σοκάκια. Οι πλατείες, που άλλοτε πλημμύριζαν από πιστούς και επισκέπτες, παραμένουν άδειες και σιωπηλές» αναφέρει το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων.

Η Ιερουσαλήμ είχε στο παρελθόν αποφύγει τα χειρότερα των πολεμικών συγκρούσεων, καθώς οι εχθροί του Ισραήλ δίσταζαν να εκτοξεύσουν πυραύλους κοντά στα μουσουλμανικά ιερά της πόλης. Ωστόσο, μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η πόλη έχει δεχθεί επανειλημμένα πυρά.

«Νωρίτερα αυτό το μήνα, ένας ιρανικός πύραυλος που αναχαιτίστηκε προκάλεσε βροχή θραυσμάτων στην οροφή του Πατριαρχείου της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, λίγα μόλις βήματα μακριά από τον Ναό του Παναγίου Τάφου, έναν από τους σημαντικότερους χώρους του Χριστιανισμού. Ο ναός παραμένει κλειστός σύμφωνα με τις στρατιωτικές οδηγίες του Ισραήλ που απαγορεύουν τις συγκεντρώσεις άνω των 50 ατόμων» λέει ακόμα το Associated Press.