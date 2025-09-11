ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντόρα Μπακογιάννη: Αν δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον πόλεμο, μπορούμε τουλάχιστον να σώσουμε ζωές

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Ντόρα Μπακογιάννη ως εισηγήτρια της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE) για τη Μέση Ανατολή και επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας, κατέθεσε γραπτή δήλωση με αίτημα να αυξηθούν οι ιατρικές εκκενώσεις ασθενών (κατά προτεραιότητα παιδιών) από τη Γάζα προς τα ευρωπαϊκά κράτη.

Με δεδομένο ότι εκατοντάδες άνθρωποι —ανάμεσά τους και πολλά παιδιά— έχουν χάσει τη ζωή τους περιμένοντας ένα κρεβάτι νοσοκομείου, η πρωτοβουλία της Ντόρας Μπακογιάννη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Στόχος της είναι να κινητοποιηθούν τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και να αναλάβουν δράση μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

«Αν δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον πόλεμο, μπορούμε τουλάχιστον να σώσουμε ζωές», τονίζει η κ. Μπακογιάννη, επιμένοντας πως η Ευρώπη έχει τόσο τα μέσα όσο και την υποχρέωση να δώσει ελπίδα στους αμάχους της Γάζας.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

ΣΚΡΑΤΣ: Κέρδη άνω των 2,4 εκατ. ευρώ...

0
Κέρδη άνω των 2,4 εκατ. ευρώ μοίρασε το ΣΚΡΑΤΣ...

«Πράξη πολέμου»: Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones,...

0
Οργή μετά την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από...

ΣΚΡΑΤΣ: Κέρδη άνω των 2,4 εκατ. ευρώ...

0
Κέρδη άνω των 2,4 εκατ. ευρώ μοίρασε το ΣΚΡΑΤΣ...

«Πράξη πολέμου»: Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones,...

0
Οργή μετά την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
ΣΚΡΑΤΣ: Κέρδη άνω των 2,4 εκατ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Χανιά:Mε επιτυχία η εκδήλωση στο Γιαλί Τζαμί-100 χρόνια Μ. Θεοδωράκης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με πραγματικό ενδιαφέρον και βαθιά συγκίνηση παρακολούθησε ο κόσμος...

Λασίθι:Μήνυμα Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε μήνυμά του με αφορμή τη σημερινή (11/9/2025) έναρξη...

Ηράκλειο:Νέο αίμα ξανά στην άσφαλτο – Νεκρή 23χρονη σε τροχαίο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τραγωδία τα ξημερώματα στον παραλιακό δρόμο των Μαλίων Χωρίς τέλος...

Υπο καταληψη η πρυτανεια του πολυτεχνειου κρητης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο συλλογος οικοτροφων εστιας του πολυτεχνειου κρητης προχωρησε σημερα...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST