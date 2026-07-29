Ο Δήμαρχος Ηρακλείου στα έργα ανάπλασης της πλατείας Ελευθέρνης στα Καμίνια

Αλέξης Καλοκαιρινός: Όπως έχουμε δεσμευτεί, με στοχευμένες παρεμβάσεις βελτιώνουμε κοινόχρηστους χώρους σε γειτονιές της πόλης

Στα έργα ανάπλασης της πλατείας Ελευθέρνης στα Καμίνια βρέθηκε για μια ακόμη φορά ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, βλέποντας από κοντά την εξέλιξη των εργασιών.

Μαζί με την Αντιδήμαρχο Εθελοντισμού Φιλερέτη Δαφέρμου Χρονάκη, τον Πρόεδρο της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Βασίλη Τριτσάρη, την εκπρόσωπο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καμινίων Ζαμπία Λαζανάκη και την επιβλέπουσα του έργου Σγουρίτσα Πιταροκοίλη, ο Αλέξης Καλοκαιρινός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και με κατοίκους και επιχειρηματίες της περιοχής για θέματα τα οποία τους απασχολούν.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου επανέλαβε ότι η Δημοτική Αρχή εξακολουθεί να υλοποιεί τις δεσμεύσεις της για βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου με στοχευμένες παρεμβάσεις στις γειτονιές και τα χωριά. Οι εργασίες στην πλατεία Ελευθέρνης στα Καμίνια, με τις οποίες αλλάζει ριζικά η όψη της περιοχής, βελτιώνεται η ασφάλεια και η λειτουργικότητα του χώρου, εντάσσονται σε αυτόν τον σχεδιασμό.

Υπενθυμίζεται ότι με στη συγκεκριμένη παρέμβαση προβλέπεται η πλήρης αντικατάσταση της υφιστάμενης πλακόστρωσης (που παρουσίαζε εκτεταμένες φθορές), η τοποθέτηση νέων τσιμεντένιων κυβόλιθων, νέου αστικού εξοπλισμού με σύγχρονα καθιστικά, φωτιστικά σώματα και επιπλέον στοιχεία για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των πολιτών και την εξασφάλιση συνθηκών προσβασιμότητας.