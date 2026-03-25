Ο Δήμαρχος Ηρακλείου τις εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου

Αλέξης Καλοκαιρινός: Η Ελληνική Επανάσταση είναι ένα πολύ σημαντικό παγκόσμιο γεγονός, με ιδιαίτερη σημασία για την ευρωπαϊκή ιστορία και την πορεία της Ευρώπης στον 19ο αιώνα»

Στις εκδηλώσεις εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Νέα Αλικαρνασσό και στο Ηράκλειο, συμμετείχε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός μαζί με στελέχη της Δημοτικής Αρχής.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός παρακολούθησε τις Δοξολογίες στον Άγιο Νικόλαο και στον Άγιο Τίτο, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ Ευγένιου, κατέθεσε στεφάνι στα μνημεία των Ηρώων, αντάλλαξε ευχές με πολίτες και σε δήλωσή του επεσήμανε την σπουδαιότητα της Ελληνικής Επανάστασης, τονίζοντας: «Χρόνια πολλά για τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Χρόνια πολλά και για τη μεγάλη εθνική μας γιορτή.

Γι αυτό το μεγάλο γεγονός της δικής μας ιστορίας μας, της εθνικής και κρατικής μας συγκρότησης, αλλά και της παγκόσμιας ιστορίας.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό παγκόσμιο γεγονός, με ιδιαίτερη σημασία για την ευρωπαϊκή ιστορία και για την πορεία της Ευρώπης στον 19ο αιώνα και στη συνέχεια η Ελληνική Επανάσταση.

Είναι μια ημέρα για να σκεφτούμε πού βρισκόμαστε και πώς βαδίζουμε στο μέλλον. Θα πρέπει, να θεωρήσουμε ότι ένα από τα ζητήματα που εφεξής θα πρέπει να μας απασχολούν πάρα πολύ είναι η ίδια η πληθυσμιακή επιβίωση αυτής της χώρας, αυτού του έθνους μας, για την οποία υπάρχουν δυσμενείς προβλέψεις. Κάθε μέτρο πρέπει να ληφθεί για την αναστροφή αυτής της τάσης».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου αναφέρθηκε στις διεθνείς εξελίξεις τονίζοντας ότι ζούμε σε αβέβαιους καιρούς και επισημαίνοντας τις θετικές προοπτικές της Κρήτης και του Ηρακλείου, σημείωσε: «Ζούμε σε πολύ αβέβαιους καιρούς και ιδιαίτερα με τη διεθνή κατάσταση όπως διαμορφώνεται στη γειτονιά μας. Και εδώ θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι δεν υπάρχουν βεβαιότητες και δυστυχώς, αίρονται και τα αυτονόητα.

Τα αυτονόητα που αφορούν το διεθνές δίκαιο και την εθνική κυριαρχία αμφισβητούνται. Αυτό εμείς, οι Έλληνες, πρέπει να το καταλάβουμε, πρέπει να το ξέρουμε, πρέπει να έχουμε εγρήγορση και ετοιμότητα. Όσον αφορά την Κρήτη, ασφαλώς υπάρχουν θετικές προοπτικές.

Όμως αυτό που πρέπει επίσης να σημειώνουμε είναι ότι οι υποδομές που υλοποιούνται, στις οποίες αφιερώνονται κρατικοί πόροι αναπληρώνουν υστερήσεις. Από αυτή την άποψη, οφείλονται ακόμη περισσότερα τόσο στο Ηράκλειο όσο και στην Κρήτη και αυτά πρέπει να τα διεκδικούμε.

Εμείς, από την πλευρά μας, το κάνουμε με σχέδιο με πειθώ και πιστεύουμε ότι θα έχουμε τα αποτελέσματα που πρέπει να φέρουμε αλλά και γι αυτό πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Θέλουμε τους πολίτες μαζί μας, ώστε όλοι μαζί να φέρουμε ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο μας. Στην Κρήτη και στην πόλη μας».