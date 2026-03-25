Με εθνική υπερηφάνεια ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας : Παρά την κακοκαιρία, τιμήθηκαν οι Ήρωες του 1821

Με την πρέπουσα επισημότητα πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επέβαλαν την ακύρωση των μαθητικών παρελάσεων, το πνεύμα της ημέρας παρέμεινε αναλλοίωτο, με τους πολίτες να δίνουν δυναμικό «παρών» στις Δοξολογίες που πραγματοποιήθηκαν και τις καταθέσεις στεφάνων που ακολούθησαν.

Οι εκδηλώσεις έλαβαν χώρα και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες, Θραψανού, Καστελλίου και Αρκαλοχωρίου, με τη συμμετοχή του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου, της Δημοτικής Αρχής, εκπροσώπων κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, του Υποδιοικητή της 133 Σμηναρχίας Μάχης, εκπροσώπου της ΣΕΑΠ και των Σωμάτων Ασφαλείας, της εκπαιδευτικής κοινότητας, τοπικών φορέων και πολιτών που τίμησαν τη διπλή γιορτή του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας.

Το πρωί τελέστηκε Επίσημη Δοξολογία, στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου στο Αρκαλοχώρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Καστέλλι και στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στο Θραψανό, ενώ ακολούθησαν οι τελετές στα Ηρώα των Πεσόντων, όπου πραγματοποιήθηκε υπό βροχήν, επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους αγωνιστές της Εθνικής Παλιγγενεσίας που θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας.

Στο μήνυμα του για την ημέρα, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, Βασίλης Κεγκέρογλου, τόνισε:

«Η 25η Μαρτίου αποτελεί διαχρονικό σύμβολο αγώνα, πίστης και ενότητας. Ο απελευθερωτικός μας αγώνας θα αποτελεί πάντα σύμβολο αξιοπρέπειας για κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται για την ελευθερία του και για κάθε κοινωνία που οραματίζεται ένα δικαιότερο μέλλον.

Σήμερα, 205 χρόνια μετά την Επανάσταση του 1821, η Επέτειος αυτή μας θυμίζει πως όταν δίνουμε τις μάχες μας ενωμένοι και με ομοψυχία, κερδίζουμε ακόμη και υπό τις πιο αντίξοες συνθήκες, ενώ αντίθετα, πίσω από κάθε εθνική αποτυχία ελλοχεύει πάντα η διχόνοια.

Τιμούμε τους προγόνους μας που αγωνίστηκαν με θάρρος και αυταπάρνηση. Το παράδειγμά τους μας εμπνέει να πορευόμαστε με ενότητα για το μέλλον του τόπου μας, χτίζοντας μια κοινωνία προόδου και αλληλεγγύης. Ιδιαίτερα σήμερα, θέλω να συγχαρώ τους μαθητές μας, οι οποίοι παρά τις καιρικές συνθήκες που δεν επέτρεψαν την παρέλαση, τίμησαν με την παρουσία τους στις εκδηλώσεις τους Ήρωες του ’21, γεμίζοντας μας συγκίνηση. Χρόνια πολλά σε όλους!».