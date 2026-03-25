Τεράστια προβλήματα από την νεροποντή στο Ηράκλειο και το Λασίθι

Από: Team Πολ. Κρήτης

Πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και κλειστές διαβάσεις – Προειδοποιήσεις από τις Αρχές στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις
Κατολισθήσεις και πτώσεις χωμάτων από την νεροποντή που πλήττει από το πρωί της Τετάρτης την Κρήτη έχουν οδηγήσει σε προληπτικούς αποκλεισμούς κεντρικών δρόμων στο Ηράκλειο, με την Πολιτική Προστασία να παραμένει σε επιφυλακή. Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να τηρούν τις σημάνσεις και να αποφεύγουν επικίνδυνα σημεία, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζεται.

Από νωρίς το πρωί, ο Δήμος Ηρακλείου, σε συνεργασία με την Τροχαία, προχώρησε σε αποκλεισμούς για λόγους ασφαλείας. Οι σημαντικότεροι αφορούν τις ιρλανδικές διαβάσεις στην οδό Λυκείου και στον Κατσαμπά, ενώ απαγορεύεται η διέλευση στο ρέμα της περιοχής Κορώνα Μαγαρά λόγω έντονης βροχόπτωσης, όπως αναφέρει το neakriti.gr.

Συνεργεία του Δήμου, με προσωπικό και μηχανήματα από τις Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας και Τεχνικής Υπηρεσίας, απομάκρυναν χώματα από δρόμους όπως η Ωκεανίδων (περιοχή ΕΛΜΕΠΑ) και η Μιχαλινάκη (Κορακοβούνι). Κατολισθήσεις έχουν επίσης καταγραφεί στον Άγιο Βλάσση και στο Σκαλάνι, όπου αναμένεται επέμβαση με γκρέιντερ για καθαρισμό των δρόμων.

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, απευθύνοντας έκκληση στους οδηγούς να τηρούν τις προειδοποιητικές πινακίδες και να αποφεύγουν αχρείαστες μετακινήσεις. Οι αρχές προειδοποιούν ότι η κακοκαιρία ενδέχεται να επιδεινωθεί τις επόμενες ώρες.

Κατολισθήσεις κοντά στην Κνωσό
Η κακοκαιρία προκαλεί σημαντικά προβλήματα και κοντά στην Κνωσό, λίγο πριν την περιοχή της Αγίας Ειρήνης στα Σπήλια. Μεγάλες πέτρες έχουν καταλήξει δίπλα στο οδόστρωμα, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για τους οδηγούς.

Οι αρμόδιες αρχές ζητούν αυξημένη προσοχή, συνιστώντας στους οδηγούς να μειώνουν ταχύτητα και να τηρούν τις οδηγίες της Τροχαίας. Τα συνεργεία παραμένουν σε επιφυλακή για την απομάκρυνση των βράχων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Σε συναγερμό ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας
Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Πολλά σημεία παραμένουν κλειστά λόγω επικινδυνότητας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου.

Οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος, καθώς δρόμοι έχουν πλημμυρίσει και δεν παρέχουν ασφάλεια. Έχει ήδη κλείσει ο δρόμος Αποστόλοι – Θραψανό, από τη λίμνη Λιβάδα έως τη διασταύρωση με τον δρόμο Θραψανό – Ευαγγελισμός.

Οροπέδιο Λασιθίου: Μετατράπηκε σε λίμνη
Το Οροπέδιο Λασιθίου έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη, καθώς οι συνεχείς βροχοπτώσεις έχουν συγκεντρώσει τεράστιες ποσότητες νερού στον κάμπο. Τέτοιες εικόνες είχαν να δουν οι κάτοικοι εδώ και πολλά χρόνια.

Η Πολιτική Προστασία εφιστά την προσοχή τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών στις μετακινήσεις τους, καθώς η περιοχή παραμένει επιβαρυμένη από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
