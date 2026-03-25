Κρήτη: Σοκ στο εργοτάξιο του αεροδρομίου Καστελίου – Νεκρός εργοταξιάρχης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Θλίψη στο Καστέλι από τον αιφνίδιο θάνατο 60χρονου εργοταξιάρχη, ο οποίος κατέρρευσε στο γραφείο του στο εργοτάξιο του νέου αεροδρομίου. Παρά την άμεση προσπάθεια ανάνηψης, δεν κατάφερε να επανέλθει

Βαθιά θλίψη προκάλεσε η ξαφνική απώλεια του 60χρονου εργοταξιάρχη Ιωάννη Στρατογιάννη, ο οποίος κατέρρευσε μέσα στο γραφείο του στο εργοτάξιο του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι.

Ο εργαζόμενος της ΤΕΡΝΑ αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και υπέστη καρδιακή ανακοπή, με νοσηλευτή να σπεύδει άμεσα στο σημείο και να επιχειρεί ανάνηψη με απινιδωτή. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του, βυθίζοντας στο πένθος συναδέλφους και τοπική κοινωνία.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής που υλοποιούνται αυτή την περίοδο στην Κρήτη.

25η Μαρτίου: Γιατί τρώμε μπακαλιάρο με σκορδαλιά

0
Kαθιερώθηκε ως το εθνικό φαγητό της 25ης Μαρτίου καθώς...

Τεράστια προβλήματα από την νεροποντή στο Ηράκλειο...

0
Πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και κλειστές διαβάσεις - Προειδοποιήσεις από...

25η Μαρτίου: Γιατί τρώμε μπακαλιάρο με σκορδαλιά

0
Kαθιερώθηκε ως το εθνικό φαγητό της 25ης Μαρτίου καθώς...

Τεράστια προβλήματα από την νεροποντή στο Ηράκλειο...

0
Πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και κλειστές διαβάσεις - Προειδοποιήσεις από...
Team Πολ. Κρήτης
Popular

More like this
Related

Fuel pass: Πότε θα γίνει η πληρωμή – Δικαιούχοι, ποσά και κριτήρια

ΠΚ team ΠΚ team -
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή του βοηθήματος,...

Η UEFA ευχήθηκε στην Ελλάδα με φόντο το Euro 2004 και το Conference League του Ολυμπιακού

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η UEFA τίμησε την 25η Μαρτίου, θυμίζοντας τον άθλο...

25η Μαρτίου: Γιατί τρώμε μπακαλιάρο με σκορδαλιά

ΠΚ team ΠΚ team -
Kαθιερώθηκε ως το εθνικό φαγητό της 25ης Μαρτίου καθώς...

Τραγωδία με δύο νεκρές γυναίκες από έκρηξη σε διαμέρισμα στο Βόλο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο -...

