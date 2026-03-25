Κρήτη: Σοκ στο εργοτάξιο του αεροδρομίου Καστελίου – Νεκρός εργοταξιάρχης

Θλίψη στο Καστέλι από τον αιφνίδιο θάνατο 60χρονου εργοταξιάρχη, ο οποίος κατέρρευσε στο γραφείο του στο εργοτάξιο του νέου αεροδρομίου. Παρά την άμεση προσπάθεια ανάνηψης, δεν κατάφερε να επανέλθει

Βαθιά θλίψη προκάλεσε η ξαφνική απώλεια του 60χρονου εργοταξιάρχη Ιωάννη Στρατογιάννη, ο οποίος κατέρρευσε μέσα στο γραφείο του στο εργοτάξιο του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι.

Ο εργαζόμενος της ΤΕΡΝΑ αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και υπέστη καρδιακή ανακοπή, με νοσηλευτή να σπεύδει άμεσα στο σημείο και να επιχειρεί ανάνηψη με απινιδωτή. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του, βυθίζοντας στο πένθος συναδέλφους και τοπική κοινωνία.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής που υλοποιούνται αυτή την περίοδο στην Κρήτη.