Ρέθυμνο: Άνοιξαν οι “φλέβες” νερού στις Σίσες Μυλοποτάμου μετά από τρία χρόνια! Εντυπωσιακό βίντεο!

Τρία χρόνια παρέμεναν στεγνές οι “φλέβες” νερού που άνοιγαν κάθε χειμώνα στους πρόποδες των Ταλέων Ορέων στις Σίσες Μυλοποτάμου! Από χθες, όμως, το εντυπωσιακό φαινόμενο είναι γεγονός!

Οι “φλέβες” νερού βρίσκονται στην επαρχιακή οδό Σισών – Αλόϊδων και αποτελούσε ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα του χειμώνα για την περιοχή.

Η ανομβρία των προηγούμενων χρόνων είχε στεγνώσει τις πηγές αλλά τις τελευταίες ημέρες, γεγονός ενθαρρυντικό, οι πηγές άνοιξαν και πάλι! https://www.rethemnosnews.gr/

ΒΙΝΤΕΟ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΥΚΤΑΡΗΣ ΣΙΣΕΣ