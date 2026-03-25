Ρέθυμνο:Σύλληψη ατόμου με ναρκωτικά

Σύλληψη ημεδαπού για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών

Συνελήφθη χθες (24.03.2026) το πρωί στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου ανήλικος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Επιπλέον συνελήφθη 50χρονη ημεδαπή για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον ημεδαπό και ακολούθησε έρευνα στην οικία του κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μικροποσότητα κοκαΐνης, (9) αυτοσχέδιες συσκευασίες περιέχουσες ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους -17,7- γραμμαρίων, αποξηραμένα στελέχη (κλώνοι) δενδρυλλίων κάνναβης και ζυγαριά ακριβείας.

Προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.