Ηράκλειο:Ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 στον Δήμο Γόρτυνας

Με λαμπρότητα, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, που είχαν ως αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθούν μαθητικές παρελάσεις, τιμήθηκε η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821 στον Δήμο Γόρτυνας.

Οι Δοξολογίες και οι καταθέσεις στεφάνων, σε Αγίους Δέκα, Αγία Βαρβάρα, Ασήμι, Γέργερη, Άγιο Θωμά, Βαγιονιά, Μητρόπολη και Σοκαρά, πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα σεβασμού, συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνειας.

Ο Δήμαρχος Γόρτυνας, Μιχάλης Κοκολάκης, που παραβρέθηκε στις εορταστικές εκδηλώσεις σε Αγίους Δέκα και Βαγιονιά, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Σήμερα, τιμούμε μια από τις πιο λαμπρές και καθοριστικές στιγμές της ιστορίας μας:

την έναρξη της Επανάστασης του 1821. Τιμούμε τους ήρωες που, με θάρρος, πίστη και αυταπάρνηση, ύψωσαν το λάβαρο της ελευθερίας, αγωνιζόμενοι για την ανεξαρτησία και την αξιοπρέπεια του έθνους μας. Σε μια εποχή μεγάλων προκλήσεων για την πατρίδα μας και για όλο τον κόσμο, το παράδειγμα των ηρώων του 1821 μας εμπνέει ώστε, ενωμένοι, να υπερασπιζόμαστε τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης και να εργαζόμαστε με συνέπεια και επιμονή, για το κοινό καλό. Χρόνια πολλά Ελλάδα!»