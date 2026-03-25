ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Μεν. Μποκέας: «Σήμερα τιμούμε τη δύναμη της ελευθερίας, την πίστη και την ενότητα που μας κράτησαν όρθιους στις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας μας»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

«Σήμερα τιμούμε τη δύναμη της ελευθερίας, την πίστη και την ενότητα που μας κράτησαν όρθιους στις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας μας.
Από το Μαλεβίζι, έναν τόπο με βαθιές ρίζες, περηφάνια και αγωνιστικό πνεύμα, στέλνουμε το δικό μας μήνυμα:

η παράδοση δεν είναι μόνο μνήμη, είναι οδηγός για το αύριο.
Τιμούμε παράλληλα τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και ευχόμαστε χρόνια πολλά σε όλες και όλους τους εορτάζοντες.
Κρατάμε ζωντανές τις αξίες της ελευθερίας και της προόδου.

Χρόνια πολλά σε όλους!» είναι το μήνυμα του Δημάρχου Μαλεβιζίου για την Εθνική Επέτειο.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις στο Δήμο Μαλεβιζίου κορυφώθηκαν με τη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Γάζι όπου τον πανηγυρικό για την Εθνική Επέτειο εκφώνησε η εκπαιδευτικός του 1ου Δημοτικού Σχολείου Γαζίου Όλγα Μαρή. Ανάλογες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στις Δημοτικές Ενότητες Κρουσώνα και Τυλίσου.

