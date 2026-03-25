Ηράκλειο:Κλειστοί δρόμοι στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας λόγω πλημμυρικών φαινομένων-Εφίσταται η προσοχή των πολιτών

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ενημερώνει τους δημότες ότι λόγω των έντονων και παρατεταμένων βροχοπτώσεων που πλήττουν το Δήμο, έχουν προκύψει προβλήματα σε σημεία του οδικού δικτύου, εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων.

Εφιστούμε την ιδιαίτερη προσοχή των πολιτών σε περιοχές που οι δρόμοι δεν παρέχουν ασφάλεια λόγω πλημμυρικών φαινομένων καθώς και να αποφεύγονται οι μετακινήσεις τους, αν δε συντρέχει σημαντικός λόγος.

Ενημερώνουμε ότι έχει κλείσει:

α) Ο δρόμος Αποστόλοι – Θραψανό, από τη λίμνη Λιβάδα έως τη διασταύρωση με τον δρόμο Θραψανό – Ευαγγελισμός.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε επιφυλακή και εργάζονται συνεχώς για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των πολιτών.

Παρακαλούμε για τη συνεργασία και την κατανόηση όλων.