Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης από την Περιφέρεια-Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821

Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων-προσκύνημα στο άγαλμα του Άγνωστου Στρατιώτη πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, που οργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Την επιμνημόσυνη δέηση τέλεσε ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος, ενώ στεφάνια κατέθεσαν ο εκπρόσωπος της Κυβέρνησης ο Υφυπουργός Εσωτερικών,

Βασίλης -Πέτρος Σπανάκης, οι Βουλευτές Ηρακλείου Μάξιμος Σενετάκης, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, Ελένη Βατσινά, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, η Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Μαρία Κοζυράκη. Επίσης παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκου Συριγωνάκη, του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ευάγγελου Ζάχαρη,

των Αντιπεριφερειαρχών Ελένης Μαράκη-Μπελαδάκη, Νίκου Σκουλά, στεφάνια κατέθεσαν: ο Ανώτερος Διοικητής Φρουράς Ηρακλείου, Πρυτανικές Αρχές, φορείς, εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών κομμάτων, αποστράτων, Αναπήρων Θυμάτων Πολέμου, φορέων κ.α.

Το πρωί τελέστηκε Θεία Λειτουργία και Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγ. Μηνά όπου για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 μίλησε η κ. Εμμανουέλα Περισυνάκη, δασκάλα, διευθύντρια του 6ου δημοτικού σχολείου Ηρακλείου.

Στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί Επίσημη Υποστολή της Σημαίας στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Μήνυμα Περιφερειάρχη Κρήτης

Στ. Αρναουτάκης: Είμαστε περήφανοι και τιμούμε τις ηρωικές μορφές του 1821 που θυσίασαν τη ζωή τους βάζοντας τα θεμέλια για τη σύγχρονη Ελλάδα

Ο μεγάλος ξεσηκωμός τον Μάρτη του 1821, με τις ανυπολόγιστες θυσίες, καθρεφτίζει τη θέληση των προγόνων μας για την απόκτηση ελευθερίας, ανεξαρτησίας και πολιτικής ύπαρξης.

Η επιλογή της επανάστασης ήταν ο μοναδικός δρόμος για τους σκλαβωμένους Έλληνες και το σύνθημα «Ελευθερία ή Θάνατος» συνοψίζει το ακατάλυτο θάρρος και την αποφασιστικότητά τους.

Σήμερα, καθώς οι έννοιες της ελευθερίας και της ανεξάρτητης βούλησης πολιτών και κρατών αμφισβητούνται, ο εορτασμός της Εθνικής μας Επετείου διευρύνει περαιτέρω τη σκέψη μας, υπενθυμίζοντας ιδανικά και αξίες που αναμετρήθηκαν με τον χρόνο και επέζησαν στην ιστορική μνήμη.

Είμαστε περήφανοι και τιμούμε τις ηρωικές μορφές του 1821, που θυσίασαν τη ζωή τους, βάζοντας τα θεμέλια για τη σύγχρονη Ελλάδα.

Χρόνια Πολλά σε όλες και όλους!